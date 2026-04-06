الرجوع إلى الحق

ليس كل استمرارٍ فضيلة، ولا كل تراجعٍ ضعف. فقد يُخدع الإنسان ببريق الثبات، فيمضي في طريقٍ تبيّن له خطؤه، فقط لأنه بدأ فيه، أو لأنه قطع فيه شوطًا طويلًا. وهنا تكمن المفارقة الدقيقة: أن كثيرًا من الناس لا يهلكون لأنهم أخطؤوا، بل لأنهم أصرّوا على الخطأ بعد أن عرفوه. فالثبات في غير موضعه عناد، والاستمرار في غير الحق خسارة تتضاعف مع الزمن. إن الحكمة القائلة: إذا ركبت القطار الخطأ، فانزل في أقرب محطة، تختصر مسارًا طويلًا من المعاناة الإنسانية. فهي لا تدعو فقط إلى التراجع، بل إلى التراجع المبكر، قبل أن تتراكم التكاليف، وتتداخل المشاعر، وتشتدّ صعوبة الانفصال. وهذه الحكمة، حين تُقرأ في ضوء الرؤية الإسلامية، تتحول من نصيحة حياتية إلى أصل من أصول السلوك.

في الإسلام، لا يُقاس الإنسان بكثرة صوابه، بل بقدرته على الرجوع إلى الصواب. فالخطأ طبيعة بشرية، أما الإصرار عليه فمخالفة للفطرة. ولهذا كان من صفات المؤمنين أنهم إذا أخطؤوا، لم يغالطوا أنفسهم، ولم يبحثوا عن تبريرات تريح ضمائرهم، بل سارعوا إلى التصحيح، وعادوا إلى الله بقلوب منكسرة، لا بوجوه متصلبة.

إن التوبة في هذا السياق ليست مجرد عبادة، بل هي إعلان شجاعة: شجاعة الاعتراف، وشجاعة التوقف، وشجاعة البدء من جديد. فكم من إنسان يعرف أنه على خطأ، لكنه لا يملك الجرأة ليقف ويقول: “لقد أخطأت”. وهذه الكلمة، على بساطتها، قد تكون من أثقل الكلمات على النفس، لأنها تهدم صورةً بناها الإنسان عن نفسه، وتفرض عليه أن يعيد النظر في مساره. ومن هنا يبدأ البعد النفسي العميق لهذه القضية. فالإنسان لا يعيش فقط بعقله، بل بنظرته إلى ذاته. وهذه النظرة قد تتحول إلى سجن، إذا جعلته يرفض الاعتراف بالخطأ حفاظًا على صورةٍ مثالية عن نفسه. فيغدو همه أن يكون “صحيحًا” في نظر نفسه والناس، لا أن يكون على الحق في الواقع.

ومن أعجب ما في النفس أنها قد تتعلق بالخطأ لا لأنه صحيح، بل لأنها تعبت في الوصول إليه. فتقول في داخلها: “كيف أترك هذا الطريق وقد بذلت فيه كل هذا الجهد؟” وهنا يتحول الماضي إلى قيد، بدل أن يكون تجربة. ويغدو الإنسان حارسًا لخطئه، لا لأنه مقتنع به، بل لأنه لا يريد أن يشعر أن ما مضى كان سدى. وهذا التعلّق يولّد حالة من التبرير المستمر. فبدل أن يواجه الإنسان الحقيقة، يبدأ في إعادة تفسير الواقع ليوافق قراره. فيقلل من شأن الخطأ، أو يبالغ في فوائد الاستمرار، أو يقنع نفسه بأن الرجوع أسوأ من البقاء. ومع مرور الوقت، لا يعود يرى الحقيقة كما هي، بل كما يريدها أن تكون.

ويزداد الأمر تعقيدًا حين يدخل عامل “الاعتياد”. فالنفس تألف ما تعيشه، حتى لو كان مؤلمًا. وقد ثبت بالتجربة أن الإنسان قد يفضّل الألم المألوف على التغيير المجهول، لأن المجهول يثير فيه الخوف، بينما المألوف يمنحه شعورًا زائفًا بالأمان. وهكذا يستمر في طريق يعرف أنه لا يوصله، فقط لأنه يعرفه. ومن هنا نفهم سرّ التحذير من “الإصرار” في النصوص الشرعية. فالإصرار ليس مجرد استمرار، بل هو حالة نفسية مركّبة، تجمع بين العناد، والتبرير، والتعلّق، والخوف. وهو ما يجعل الإنسان يبتعد عن الحق خطوة بعد خطوة، حتى يصبح الرجوع إليه شاقًا، لا لأنه صعب في ذاته، بل لأن النفس أثقلت نفسها بالقيود.

وفي مقابل هذا الثقل، يأتي الرجوع إلى الحق كفعل تحرير. إنه كسر لهذه القيود، وخروج من هذا السجن الداخلي. فالإنسان حين يقرر أن يتوقف، إنما يعلن أنه لن يكون عبدًا لماضيه، ولا أسيرًا لعاداته، ولا خاضعًا لخوفه. إنه يختار الحقيقة، ولو كلّفه ذلك أن يعترف، وأن يخسر صورةً كان يتمسك بها. وهذا القرار، رغم صعوبته في لحظته الأولى، يحمل في طيّاته راحة عميقة. فالإنسان حين يتوقف عن التبرير، يرتاح. وحين ينسجم ظاهره مع باطنه، يطمئن. وحين يسير في طريق يعتقد بصحته، يشعر بخفةٍ في روحه، حتى لو كانت الطريق أصعب في ظاهرها.

ومن أعظم ما يعين على هذا الرجوع، استحضار أن الله سبحانه لا يعامل عباده على قدر أخطائهم، بل على قدر صدقهم في الرجوع. فباب التوبة مفتوح، لا يُغلق في وجه من طرقه، ولا يُثقل على من دخله. بل إن النصوص تبشّر بأن الله يفرح بتوبة عبده، وأنه يبدل السيئات حسنات. وهذا المعنى، حين يستقر في القلب، يخفف من رهبة الرجوع، ويجعله طريقًا إلى الرجاء، لا إلى الخوف.

كما أن الرجوع إلى الحق يعيد ترتيب داخل الإنسان. فهو يعلّمه أن الحقيقة أغلى من الكبرياء، وأن النجاة أولى من التمسك بالصورة، وأن التواضع باب للرفعة، لا للنقص. ومن هنا، كان الرجوع في حقيقته ارتقاء، لا تراجعًا؛ ونضجًا، لا هزيمة. ولا يقتصر هذا المبدأ على التوبة من الذنوب، بل يشمل كل جوانب الحياة. فقد يكون الإنسان في علاقة تستنزفه، أو في عمل لا يليق به، أو في فكرة تبيّن له ضعفها، أو في موقف أدرك أنه كان فيه مخطئًا. وفي كل هذه الحالات، يبقى المبدأ واحدًا: لا تُكمل الطريق الخطأ، مهما قطعت فيه.

إن كثيرًا من الناس يؤجلون قرار الرجوع، ظنًا منهم أن الوقت سيحل المشكلة، أو أن الأمور ستتحسن تلقائيًا. لكن الحقيقة أن الزمن لا يُصلح الخطأ، بل يكشفه ويضاعف أثره. وكلما تأخر القرار، زادت كلفته، وتعقدت تبعاته، وربما دخلت أطراف أخرى، أو نشأت التزامات تجعل التراجع أصعب. ولهذا، فإن الحكمة ليست فقط في معرفة الخطأ، بل في توقيت الرجوع. فكلما كان القرار مبكرًا، كان أثره أخف، وكانت النفس أقدر على التكيف، وكان الطريق إلى التصحيح أقصر. أما التأخير، فهو في الغالب هروب مؤقت، يدفع ثمنه الإنسان مضاعفًا في المستقبل. وفي ختام هذا المعنى، ندرك أن الحياة ليست امتحانًا في أن لا نخطئ، بل في أن نعرف كيف نعود. وأن الإنسان لا يُقاس بعدد المرات التي سقط فيها، بل بعدد المرات التي نهض فيها بصدق. وأن أعظم الخسارة ليست في أن تسلك طريقًا خاطئًا، بل في أن تراه خطأ ثم تُكمله.

