إصابة مباشرة بصاروخ إيراني لمبنى في حيفا: دمار وإصابات ومفقودين

أقرَّ جيش الاحتلال، مساء يوم الأحد، بأن صاروخا إيرانيا أصاب مبنى سكنيا في مدينة حيفا شمال فلسطين المحتلة، ما أسفر عن وقوع عدة إصابات.

وأكد الجيش، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن المبنى تعرض لـ "ضربة مباشرة بصاروخ" من صاروخ إيراني.

وأفادت تقارير عبرية، بوقوع 11 مصابًا بين المستوطنين بينهم حالة خطيرة جراء سقوط صاروخ إيراني على مبنى مكوّن من 5 طوابق في حيفا ما أدى إلى انهياره.

وأشارت صحيفة "إسرائيل اليوم" إلى أن فرق الإطفاء والإنقاذ تواصل البحث عن 3 مفقودين داخل المبنى المستهدف في حيفا، مضيفة أن بين الجرحى إصابات خطيرة.



وقالت مصادر عسكرية، إن جيش الاحتلال حاول اعتراض الصاروخ عبر عدة صواريخ اعتراضية، لكنه فشل في صدّه قبل إصابته للمبنى.

وأوضح الإعلام الإسرائيلي أن الصاروخ كان مزوّداً برأس حربي يزن نحو 450 كيلوغراماً، ما تسبب بأضرار مادية واسعة في المبنى والمناطق المحيطة به.

من جهته، أصدر الحرس الثوري الإيراني بياناً رسمياً أعلن فيه مسؤوليته عن الهجوم، موضحاً أنه استهدف مصفاة للنفط في مدينة حيفا.

وأشار البيان إلى أن المصفاة المستهدفة تعد شرياناً حيوياً لتزويد الطائرات الحربية الإسرائيلية بالوقود، مؤكداً تدمير أجزاء رئيسية من المنشأة النفطية.

وكشف الحرس الثوري أن هذه الضربات تأتي ضمن الموجة الـ96 من عملية 'الوعد الصادق 4'، والتي تهدف للرد على الهجمات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة.

وشدد البيان على أن القوات البحرية والجوية نفذت عمليات مشتركة طالت أيضاً مصالح اقتصادية ومنشآت طاقة تابعة لشركات أمريكية في دول المنطقة.