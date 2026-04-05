ترامب مهددًا طهران: "إذا لم يبرموا صفقة فسأفجر كل شيء"

05 ابريل 2026 . الساعة 21:44 بتوقيت القدس
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
متابعة/ فلسطين أون لاين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء يوم الأحد، إن الولايات المتحدة تخوض "مفاوضات معمقة" مع إيران، معربا عن احتمالية التوصل إلى اتفاق قبل انتهاء مهلة الثلاثاء، وإلا فإنه "سيفجر كل شيء".

وقال ترامب في مقابلة مع موقع "أكسيوس": "هناك فرصة جيدة، لكن إذا لم يبرموا صفقة، فسأفجر كل شيء هناك"، وأضاف أن مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يجريان مفاوضات مكثفة مع الإيرانيين عبر وسطاء باكستانيين ومصريين وأتراك، بالإضافة إلى رسائل نصية مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وفي صباح الأحد، هدد ترامب بقصف محطات الطاقة والجسور الإيرانية ابتداء من الثلاثاء إذا لم يفتح مضيق هرمز، وكتب على منصة "تروث سوشيال": "سيكون يوم الثلاثاء يوم محطات الطاقة والجسور في إيران. لن يكون له مثيل!!! افتحوا المضيق اللعين، أيها الأوغاد المجانين، وإلا ستعيشون في الجحيم - شاهدوا فقط! الحمد لله".

وأشار الصحفي تري ينغست من قناة "فوكس نيوز" خلال حديثه مع الرئيس على الهواء، إلى أن ترامب قال إنه يعتقد أنه يستطيع إبرام صفقة بحلول يوم الغد مع إيران، وهناك احتمال كبير أن يتمكن من ذلك بحلول الثلاثاء.

وعلى مدى الأيام العشرة الماضية، أجرت الولايات المتحدة وإيران مفاوضات غير مباشرة عبر باكستان ومصر وتركيا لمحاولة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مقابل فتح مضيق هرمز، لكن لم يتم إحراز أي تقدم كبير.

المصدر / وكالات
