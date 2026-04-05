بالأسماء... كشوفات المستفيدين الجدد من تعبئة الغاز في غزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

نشرت الهيئة العامة للبترول بغزة، يوم الأحد، كشوفات جديدة للمستفيدين من تعبئة الغاز المنزلي تشمل محافظات قطاع غزة.

وأشارت هيئة البترول بغزة إلى أنه تم افتتاح الدورة التاسعة لتحديث البيانات، وعليه فإنه من المتاح أمام المواطنين لمن يرغب بتغيير العنوان (المحافظة، المدينة، الحى، الموزع) أو تحديث رقم الجوال طالما أن الطلب قيد التنفيذ.

وفيما يلي كشوفات المستفيدين:

محافظة شمال غزة

محافظة غزة

كشوفات محافظة الوسطى

كشوفات محافظة رفح

تتم عملية توزيع الغاز في محافظات قطاع غزة وفق نظام الدورات، حيث يحصل كل مواطن على أسطوانة غاز واحدة خلال فترة زمنية محددة، وقد تطول المدة بين كل دورة وأخرى نتيجة شح الكميات.

وتشرف على التوزيع لجان مختصة بالتعاون مع أصحاب محطات التعبئة والمخاتير، لضمان الالتزام بالكشوفات وعدم حدوث تجاوزات، فيما أكدت الجهات المسؤولة أن أي مواطن غير مُدرج اسمه في الكشف الحالي لن يتمكن من استلام الغاز، حرصا على العدالة والتنظيم.