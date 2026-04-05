الاحتلال يقرُّ بحصيلة "صادمة" لعدد الجنود القتلى بمعارك لبنان

05 ابريل 2026 . الساعة 20:57 بتوقيت القدس
صورة من الأرشيف
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلن جيش الاحتلال، مساء يوم الأحد، مقتل 11 ضابطا وجنديا إسرائيليا وأصيب 375 آخرون، وُصفت جراح 27 منهم بالخطيرة و56 بالمتوسطة منذ تجدّد المعارك في جنوب لبنان مطلع الشهر الماضي.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان اليوم الأحد، إصابة 66 جنديا وضابطا في جنوب لبنان خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وعلى الصعيد الإجمالي، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أنه جرى إدخال 108 مصابين إلى المستشفيات في الـ24 ساعة الماضية، بذلك ارتفعت حصيلة الإصابات منذ بدء العدوان على إيران قبل 37 يومًا، 6833 مصابا.

وأوضحت وزارة الاحتلال، أن نحو 138 مستوطنا إسرائيليا يتلقى العلاج حاليا، بينهم حالتان حرجتان، و14 حالة خطيرة، و26 متوسطة، و93 طفيفة، ومصابان بالهلع، وحالة واحدة تخضع للتقييم الطبي.

 

#حزب الله #لبنان #إيران #معارك لبنان #الحرب على إيران

