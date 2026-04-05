الهلال الأحمر: إجلاء 50 فلسطينيًا عبر معبر رفح وسط قيود إسرائيلية

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت طواقم جمعية الهلال الأحمر، اليوم الأحد، تنفيذ عملية إجلاء طبي لعدد من المرضى عبر معبر رفح، في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة لتأمين العلاج للحالات التي تستدعي رعاية طبية خارج قطاع غزة.

وأكدت الجمعية، في بيان صحافي، أن مشاركتها في عمليات الإجلاء الطبي تأتي انطلاقًا من دورها الإنساني في دعم المرضى والجرحى، والعمل على تسهيل وصولهم إلى الخدمات العلاجية، خاصة في ظل الضغط المتزايد على المرافق الصحية داخل قطاع غزة، والحاجة المستمرة لتحويل بعض الحالات إلى مستشفيات خارجية.

وأوضحت، مغادرة 17 مريضًا برفقة 33 مرافقًا من مستشفى التأهيل الطبي التابع للجمعية في خان يونس، باتجاه معبر رفح، تمهيدًا لنقلهم إلى الخارج لتلقي العلاج اللازم، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والجهات المختصة.



وفي الـ 26 من مارس الماضي، أعلنت هيئة المعابر والحدود بقطاع غرة، استئناف العمل عبر معبر رفح البري، بعد تعليق البعثة الأوروبية لعملها في المعبر قبل يومين، احتجاجًا على اعتقال قوات الاحتلال أحد المواطنين الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة عبر المعبر.

وكانت أعادت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، فتح معبر رفح بشكل محدود للأفراد يوم 19 مارس الماضي، وفق الآلية التي كانت قبل إغلاقه، على أن تعيد تعليق العمل فيه منذ يوم الإثنين 23 مارس إلى اليوم 25 مارس.

وكانت "إسرائيل" أغلقت معبر رفح البري بالتزامن مع شن حربها على إيران، في وقت كان يعمل فيه المعبر بشكل محدود وبإجراءات أمنية مشددة، وبأعداد لا تتجاوز الـ45 مسافر يوميًا.