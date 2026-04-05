إيران: إحباط عملية أمريكية لإنقاذ طيار وتدمير طائرات C130 ومروحيات بلاك هوك

أعلن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري الإيراني العقيد إبراهيم ذو الفقاري، الأحد، أن عملية الجيش الأمريكي المزعومة لإنقاذ طيار الطائرة التي أسقطت في إيران انتهت بالفشل، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية استخدمت مطارا مهجورا جنوبي مدينة أصفهان.

ونقلت وكالة “تسنيم” للأنباء عن المتحدث قوله في بيان صحافي، إن “الحضور الفوري للقوات المسلحة الإيرانية أفشل عملية إنقاذ الطيار الأمريكي”.

وأشار إلى أن نيران القوات المسلحة القوية قامت بتدمير طائرتين عسكريتين للنقل من طراز C130 وطائرتين مروحيتين من طراز بلاك هوك تابعة للجيش الأمريكي.

وأضاف أن “عملية الإنقاذ المزعومة للجيش الأمريكي، التي كانت قد خطط لها في إطار عمليات خداع وفرار فوري بحجة إنقاذ طيار طائرتهم التي أسقطت في مطار مهجور جنوب أصفهان، قد انتهت بفشل تام بفضل التواجد في الوقت المناسب للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

وأوضح أنه “وبناء على المعلومات السابقة، وبعد الفحوصات التكميلية التي أجراها الخبراء المتواجدون في الميدان، تبين أن طائرتين عسكريتين من طراز C130 ومروحيتين من طراز بلاك هوك تابعتين للجيش الأمريكي قد دمرت بتحقق الوعد الإلهي ونصر الله تعالى وبفضل نار الغضب المقدس لجنود الإسلام في القوات المسلحة المقتدرة، مما زاد من وتيرة الإخفاقات المتتالية للجيش الأمريكي”.

وتابع المتحدث :”لقد ثبت للجميع أن الجيش الأمريكي الضعيف والمفلس، في هذه الحرب العدائية، لا يعتبر قوة مهيمنة أو متفوقة أمام الإرادة الإلهية للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

وأشار إلى أنه “وعقب هذه العملية المظفرة، يحاول الرئيس الأمريكي المهزوم، بارتباك وكذب، وبالحرب النفسية، الهروب من ساحة الهزيمة، ومواصلة هذيانه ومراوغاته كما في السابق، رغم أن حقيقة الميدان وحدها تكشف تفوق القوات المسلحة المقتدرة للجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

