الصحة بغزة: حصيلة شهداء حرب الإبادة ترتفع إلى 72,292 منذ أكتوبر 2023

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأحد، ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 72 ألفا و292، عقب استشهاد فلسطيني وانتشال جثامين 3 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان إحصائي، وصل "فلسطين أون لاين" الأحد، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية "4 شهداء بينهم 1 جديد، و3 انتشال، إضافة إلى 5 مصابين".

وبين الفينة والأخرى، تعلن الوزارة عن انتشال جثامين فلسطينيين استشهدوا خلال أشهر الإبادة الإسرائيلية، ويتم العثور عليهم في مقابر عشوائية أو تحت أنقاض المنازل المدمرة أو في مناطق يصعب عادة الوصول إليها بسبب وجود جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ولم تذكر الوزارة ملابسات استشهاد الفلسطيني وإصابة الـ5 الآخرين، إلا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب خروقات يومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025، بالقصف وإطلاق الرصاص، ما يسفر عن سقوط ضحايا.

وفي هذا الصدد، قالت الوزارة إن حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية للاتفاق بلغت منذ 11 أكتوبر الماضي "716 شهيدا، و1968 مصابا".

وأشارت إلى أن الطواقم الطبية انتشلت منذ ذلك الوقت 759 جثمانا، دون توضيح المناطق التي تواجدت فيها.

وبذلك ارتفعت حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 إلى "72 ألفا و292 شهيدا، و172 ألفا و73 مصابا"، وفقا لبيان الوزارة.

وجرى التوصل للاتفاق، بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها "إسرائيل" في 8 أكتوبر 2023 بدعم أمريكي، وخلفت دمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

المصدر / فلسطين أون لاين