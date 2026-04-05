6833 مصابًا في "إسرائيل" منذ بدء الحرب على إيران

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، أن حصيلة المصابين جراء القصف بالصواريخ والمسيرات من إيران ولبنان منذ 28 فبراير/ شباط الماضي بلغت 6833 مصابا، بينهم 108 خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وقالت الوزارة في بيان: "منذ بدء ما تسمى عملية (زئير الأسد) _العدوان على إيران في 28 فبراير_ وحتى الساعة 7:00 صباحا الأحد، تم إجلاء 6833 مصابا إلى المستشفيات".

وأوضحت أن من بين إجمالي المصابين، يتلقى نحو 138 شخصا العلاج حاليا، بينهم حالتان حرجتان، و14 حالة خطيرة، و26 متوسطة، و93 طفيفة، ومصابان بالهلع، وحالة واحدة تخضع للتقييم الطبي.

وأوضحت أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، تم إدخال 108 مصابين إلى المستشفيات، بينهم حالتان متوسطتان، و 105 حالات طفيفة، وحالة واحدة بالهلع.

ولم يتسن التأكد عبر مصادر مستقلة من أعداد القتلى والمصابين، إذ تفرض "إسرائيل" تعتيما شديدا على نتائج الرد العسكري الإيراني والقصف الذي يقوم به "حزب الله".

وأسفر العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران عن آلاف القتلى والجرحى، واغتيال قادة أبرزهم المرشد الأعلى السابق علي خامنئي، ومسؤولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه "إسرائيل"، كما تستهدف قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية.

كما يطلق "حزب الله"، حليف إيران، صواريخ ومسيرات على "إسرائيل"، ردا على عدوان موسع تشنه على لبنان منذ 2 مارس/ آذار الماضي، وأسفر عن آلاف القتلى والجرحى وأكثر من مليون نازح.

