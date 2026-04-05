"شرطة القرارة" تُنجز 1,621 مهمة خلال الربع الأول من عام 2026

أنجز مركز شرطة القرارة في محافظة خان يونس 1,621 مهمة خلال الربع الأول من عام 2026، توزعت بين إنهاء مشاجرات، ومعالجة شكاوى، وحل خلافات مالية، إضافة إلى نشر حواجز وتنفيذ مهام شرطية متنوعة.

ووفقًا للتقرير الربع سنوي لإنجازات المركز، فقد تم إنهاء 433 مشاجرة واعتداء، إلى جانب نشر حواجز في 422 مهمة مختلفة، وتنفيذ 106 مهام تنفيذ، و216 مهمة إزالة تعديات، فضلًا عن مساندة مراكز شرطة أخرى في 43 مهمة.

كما أشار التقرير إلى تنفيذ 17 زيارة اجتماعية، و81 مهمة إسناد لإدارات الشرطة المختلفة مثل إدارة المكافحة والمباحث، إضافة إلى 32 مهمة ترحيل موقوفين إلى السجن المركزي، و137 مهمة كشف ومعاينة لصالح قسم التحقيق، إلى جانب 134 مهمة أخرى.

من جانبه، أكد مدير المركز أن الطواقم الأمنية تواصل أداء مهامها المطلوبة قدر الإمكان، رغم الظروف الميدانية الصعبة، في إطار السعي إلى حفظ الأمن والنظام، وتعزيز الاستقرار المجتمعي والسلم الأهلي، وبذل الجهود الممكنة لإنفاذ القانون.

