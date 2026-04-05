مصر تكثّف اتصالاتها الإقليمية والدولية لخفض التصعيد في المنطقة

قالت وزارة الخارجية المصرية، الأحد، إن الوزير بدر عبد العاطي أجرى سلسلة اتصالات هاتفية مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وعدد من وزراء خارجية دول المنطقة، بينهم الوزير الإيراني عباس عراقجي، لبحث مقترحات التهدئة وسط التوترات المتصاعدة.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية تميم خلاف أن الاتصالات ركّزت على "استعراض آخر التطورات الخطيرة في المنطقة وتبادل الرؤى حول آليات خفض التصعيد العسكري"، مشيراً إلى توافق واسع على ضرورة منع انزلاق الأوضاع إلى مواجهة أوسع.

وأكد عبد العاطي خلال الاتصالات ضرورة "تغليب الحكمة ونزع فتيل التوتر"، وتشجيع الحلول الدبلوماسية لضمان أمن المنطقة واستقرارها.

وتبرز مصر، إلى جانب تركيا وباكستان، كأطراف نشطة في جهود الوساطة، إذ استضافت إسلام أباد خلال الأيام الماضية اجتماعاً ناقش سبل التهدئة وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، في وقت تواصل فيه العواصم الإقليمية والدولية مساعيها لمنع توسع دائرة الصراع.

المصدر / وكالات