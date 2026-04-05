مستوطنون يقتلعون أكثر من 500 شجرة زيتون معمّرة في سهل ترمسعيا

أقدم مستوطنون، الأحد، على اقتلاع أكثر من 500 شجرة زيتون في سهل بلدة ترمسعيا شمال مدينة رام الله، في اعتداء جديد يستهدف مصدر رزق المزارعين الفلسطينيين وأحد أبرز رموز صمودهم على الأرض.

وقال المزارعون إن الأشجار المستهدفة يتجاوز عمرها 30 عامًا، وإن المستوطنين استخدموا آليات ثقيلة لتنفيذ الاعتداء، تحت حماية جنود الاحتلال الذين منعوا المزارعين من الوصول إلى أراضيهم خلال عملية التجريف.

ويعد سهل ترمسعيا واحدًا من المناطق الزراعية الخصبة التي تتعرض لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين، خصوصًا مع مساعي الاحتلال لتوسيع البؤر الاستيطانية المحيطة بالبلدة وربطها بمستوطنة "عميحاي" القريبة.

ويأتي هذا الاعتداء في ظل تصاعد هجمات المستوطنين في مناطق الضفة الغربية، والتي وثّقتها منظمات حقوقية فلسطينية ودولية، محذّرة من سياسة ممنهجة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم الزراعية.

وطالب أهالي البلدة والمؤسسات الحقوقية الجهات الدولية بالتدخل لوقف جرائم الاستيطان، مؤكدين أن استمرار هذه الاعتداءات يهدد الموسم الزراعي ويكبّد المزارعين خسائر فادحة، فيما يفاقم أوضاعهم الاقتصادية الصعبة.

