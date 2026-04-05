شهدت مدينة نيميغن الهولندية تظاهرة جماهيرية كبيرة، عبّر خلالها المشاركون عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ورفضهم لقانون إعدام الأسرى الذي أقرّه الاحتلال الإسرائيلي مؤخرًا، في خطوة أثارت موجة استنكار واسعة على الصعيد الدولي.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ورددوا هتافات منددة بالسياسات الإسرائيلية، مؤكدين وقوفهم إلى جانب الفلسطينيين، لا سيما في قطاع غزة، ومعبّرين عن غضبهم من الانتهاكات بحق المعتقلين داخل السجون.

وتأتي هذه التظاهرة ضمن سلسلة احتجاجات شهدتها عدة عواصم ومدن حول العالم خلال اليومين الماضيين، رفضًا للقانون الذي صادق عليه "الكنيست" الإسرائيلي في 30 مارس/آذار، والذي يجيز فرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين.

فعالية صامتة

وفي سياق متصل، شهدت العاصمة النرويجية أوسلو وقفة رمزية لافتة، الجمعة، حيث نظم ناشطون فعالية صامتة أمام دار الأوبرا في أوسلو، علقوا خلالها حبال مشانق على واجهة المبنى، تعبيرًا عن رفضهم للقانون، في مشهد حمل دلالات إنسانية قوية.

كما رفع محتجون لافتات تطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري، من بينها لافتة كبيرة كتب عليها “يكفي.. يجب فرض عقوبات على إسرائيل الآن”، في إشارة إلى تصاعد الدعوات لاتخاذ إجراءات رادعة بحق السياسات الإسرائيلية.

وبحسب ما أُعلن، يتيح القانون الجديد إصدار أحكام بالإعدام دون اشتراط طلب من النيابة العامة، كما يشمل المحاكم العسكرية، مع منح وزير الدفاع صلاحية إبداء الرأي أمام المحكمة، ويستهدف متهمين بقتل إسرائيليين عمدًا.

ويقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 9500 فلسطيني، بينهم نساء وأطفال، في ظل تقارير حقوقية تتحدث عن ممارسات تشمل التعذيب والإهمال الطبي، الأمر الذي يزيد من حدة الانتقادات الدولية ويغذي موجة الاحتجاجات المتواصلة.















