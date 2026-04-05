الصحة بغزة تطلق حملة تطعيم استدراكية تستهدف 6 آلاف طفل

أطلقت وزارة الصحة في قطاع غزة الحملة الثالثة الاستدراكية للتطعيمات الروتينية خلال الفترة من 5 إلى 9 نيسان/أبريل 2026، ولمدة خمسة أيام، مستهدفة نحو 6 آلاف طفل دون سن الثالثة.

وأوضحت الوزارة، في بيان يوم السبت، أن الحملة ستُنفذ عبر 129 مرفقاً صحياً في مختلف مناطق القطاع، بمشاركة 146 فريق تطعيم، إلى جانب 186 كادراً للتثقيف الصحي، بهدف سد الفجوات في برنامج التحصين وتعزيز حماية الأطفال من الأمراض.

وأكدت الوزارة أن إطلاق الحملة يأتي في ظل الأوضاع الإنسانية والصحية الصعبة في غزة، مشيرة إلى استمرار جهودها بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية، لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية الأساسية وتعزيز الاستجابة للطوارئ.

وبيّنت أنها استكملت كافة التحضيرات اللوجستية اللازمة، بما يشمل توفير اللقاحات والمستلزمات الأساسية، وتوزيعها مسبقاً على 37 مرفقاً صحياً و20 موقعاً مركزياً للتخزين والتوزيع، إلى جانب نشر مشرفين ميدانيين على مستوى المحافظات بدعم من الشركاء.

وفي السياق، أشارت الوزارة إلى توفير 69 مركبة لدعم تنفيذ الحملة والوصول إلى مختلف المناطق، بينها 59 مركبة بدعم من اليونيسف و10 مركبات بدعم من منظمة الصحة العالمية، بما يسهم في الوصول إلى الأطفال في المناطق النائية والتجمعات السكانية المتفرقة.

ولفتت إلى تنفيذ سلسلة من أنشطة التوعية المجتمعية قبيل انطلاق الحملة، شملت تدريب كوادر التثقيف الصحي، وإطلاق حملات توعوية منذ مطلع نيسان/أبريل، عبر المساجد ووسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب نشر فرق ميدانية مزودة بمكبرات صوت.

وأضافت أن الحملة ستتضمن تقديم خدمات مرافقة، تشمل الحماية من الاستغلال والانتهاك، وخدمات المياه والإصحاح البيئي، وخدمات التغذية، بما يعزز من أثر التدخل الصحي والإنساني.

وأوضحت الوزارة أن الحملة ستُنفذ يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الواحدة والنصف ظهراً

