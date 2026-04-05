حزب الله يستهدف بارجة إسرائيلية قبالة سواحل لبنان بصاروخ كروز

05 ابريل 2026 . الساعة 10:21 بتوقيت القدس
بارجة إسرائيلية (أرشيف)

أعلن حزب الله الأحد عن استهداف بارجة عسكرية إسرائيلية قبالة السواحل اللبنانية، مؤكدًا تحقيق إصابة مباشرة.

وقال حزب الله في بيان صحفي، إن العملية تمت عند الساعة 00:05 من فجر اليوم الأحد 05-04-2026، حيث "استهدف مجاهدو المقاومة البارجة العسكرية الإسرائيلية بصاروخ كروز بحري، وذلك بعد رصد الهدف لساعات".

وأكد البيان أن "الإصابة كانت مباشرة"، مشيراً إلى أن البارجة المستهدفة كانت "تتحضّر لتنفيذ اعتداءاتها على الأراضي اللبنانية".

وجاء الاستهداف، وفقاً للبيان، "دفاعاً عن لبنان وشعبه"، وفي إطار الرد على "تمادي العدو الإسرائيلي في قصف القرى والمدن وتدمير البنى التحتية وتهجير المدنيين".

المصدر / فلسطين أون لاين
