بعد هزيمة ريال مدريد.. برشلونة يفوز على أتليتيكو ويقطع خطوة كبيرة نحو لقب الدوري

05 ابريل 2026 . الساعة 10:17 بتوقيت القدس
ليفاندوفسكي يحتفل بتسجيل الهدف الثاني لبرشلونة

سجل البديل روبرت ليفاندوفسكي هدفا في الدقائق ‌الأخيرة ليقود برشلونة للفوز 2-1 على مضيفه أتليتيكو مدريد الذي لعب بعشرة لاعبين مساء السبت، ليوسع الفريق الكتالوني الفارق الذي يفصله عن أقرب منافسيه في صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إلى سبع نقاط.

واستغل برشلونة تعثر ريال مدريد ثاني الترتيب 2-1 أمام مايوركا في وقت سابق اليوم وقلب تأخره بهدف سجله جوليانو سيميوني لاعب أتليتيكو قبل ست دقائق من نهاية الشوط الأول.

ورد الضيوف بهدف من ماركوس راشفورد بعد ثلاث ‌دقائق، ثم طُرد نيكو غونزاليس لاعب أتليتيكو قبل نهاية الشوط ‌الأول.

وكان ليفاندوفسكي في المكان المناسب ليسجل هدف الفوز من كرة مرتدة قبل ثلاث ‌دقائق من نهاية المباراة.

ويظل أتليتيكو في المركز الرابع في الترتيب برصيد 57 نقطة، بفارق 19 نقطة عن برشلونة، وسيلتقي الفريقان مجددا في كامب نو يوم الأربعاء في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

المصدر / وكالات
