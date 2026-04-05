ساوثهامبتون يهزم أرسنال ويطيح به من كأس الاتحاد الإنكليزي

ودع أرسنال بطولة كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم من دور الثمانية، وذلك بعد خسارته أمام مضيفه ساوثهامبتون 2/1، السبت.

وأصبحت بطولة كأس الاتحاد الإنكليزي، التي يحمل أرسنال الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها برصيد 14 مرة، ثاني بطولة يخسرها الفريق اللندني في الموسم الحالي، وذلك بعدما خسر في نهائي كأس الرابطة أمام مانشستر سيتي 2/ صفر.

وسيكون أرسنال على موعد مع بطولة أخرى يوم الثلاثاء، حيث يحل ضيفا على سبورتنج لشبونة البرتغالي في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

وبذلك انضم ساوثهامبتون إلى كل من مانشستر سيتي وتشيلسي في قبل نهائي البطولة، حيث فاز الأول برباعية نظيفة على ليفربول، فيما تفوق الثاني على بورت فيل بسبعة أهداف نظيفة.

وتقام الاثنين آخر مباريات دور الثمانية بين ويستهام وضيفه ليدز يونايتد.

وتقدم ساوثهامبتون في الدقيقة 35 عن طريق روس ستيوارت، ثم أدرك أرسنال التعادل عن طريق فيكتور غيوكيريس في الدقيقة 68.

وفي الدقيقة 85 سجل شيا تشارلز الهدف الثاني لفريق ساوثهامبتون، ليتأهل إلى الدور قبل النهائي حيث ستقام القرعة الأحد.

