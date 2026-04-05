في يوم الطفل الفلسطيني: 21 ألف طفل شهيد ضحايا حرب الإبادة في غزة

قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إن عدد سكان دولة فلسطين بلغ نحو 5.56 ملايين نسمة مع نهاية عام 2025، موزعين بواقع 3.43 ملايين في الضفة الغربية و2.13 مليون في قطاع غزة، مشيراً إلى أن المجتمع الفلسطيني يتميز بتركيبة سكانية فتية.

وأوضح الإحصاء، في بيان بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني، أن الأطفال دون سن 18 عاماً يشكلون 43% من إجمالي السكان، أي ما يقارب 2.47 مليون طفل، بواقع 1.38 مليون في الضفة الغربية و1.09 مليون في قطاع غزة.

وأضاف أن الفئة العمرية دون 15 عاماً تمثل 36.3% من السكان، بما يعادل نحو 2.02 مليون طفل، منهم 1.18 مليون في الضفة الغربية و0.83 مليون في قطاع غزة.

ضحايا الأطفال في الحرب

وفي سياق متصل، أظهرت المعطيات أن حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى مطلع أبريل/نيسان 2026 أسفرت عن استشهاد 72,289 فلسطينياً، بينهم 21,283 طفلاً، أي نحو 30% من إجمالي الضحايا.

وبيّنت البيانات أن من بين الأطفال الشهداء 450 رضيعاً، و1,029 طفلاً دون العام، و5,031 طفلاً دون سن الخامسة.

كما أشارت إلى وفاة 157 طفلاً نتيجة الجوع، و25 آخرين بسبب البرد في مراكز الإيواء، في حين لا يزال نحو 9,500 مفقود تحت الأنقاض، معظمهم من الأطفال والنساء.

وبحسب الإحصاء، بلغ عدد الجرحى 172,040، من بينهم 44,486 طفلاً، في حين يعاني 10,500 طفل من إصابات دائمة، بينها أكثر من ألف حالة بتر أطراف، وسط تدهور حاد في القطاع الصحي.

ولفت إلى أن نحو 4 آلاف طفل يواجهون خطر الموت في حال عدم إجلائهم للعلاج، بينما سُجل في الضفة الغربية استشهاد 237 طفلاً منذ بدء الحرب.

اعتقالات وأوضاع إنسانية

وفي الضفة الغربية، وثّقت مؤسسات حقوقية أكثر من 1,655 حالة اعتقال لأطفال منذ اندلاع الحرب، بينهم 600 حالة خلال عام 2025، فيما لا يزال 350 طفلاً رهن الاعتقال حتى مارس/آذار 2026.

من جهة أخرى، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بإدخال أكثر من 3,700 طفل في غزة للعلاج من سوء التغذية خلال فبراير/شباط 2026، بينهم أكثر من 600 حالة حرجة، في ظل أزمة غذائية متفاقمة.

وأشار إلى أن عشرات آلاف الأطفال يواجهون خطر سوء التغذية، بينهم نحو 31 ألف طفل مهددون بالموت بسبب سوء التغذية الحاد.

وأوضح الإحصاء أن نحو 94% من المرافق الصحية في غزة تعرضت للتدمير أو الضرر، ما أدى إلى انهيار شبه كامل في الخدمات الطبية.

كما يعيش نحو 1.4 مليون فلسطيني في حالة نزوح داخل القطاع، بينهم أعداد كبيرة من الأطفال، في حين ذكرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أن أكثر من 12 ألف طفل نزحوا في الضفة الغربية منذ مطلع 2025.

التعليم في مرمى الحرب

وأشار البيان إلى تدمير 179 مدرسة حكومية في قطاع غزة، إضافة إلى تضرر 100 مدرسة تابعة للأونروا، ما أدى إلى حرمان نحو 700 ألف طالب من التعليم خلال العام الدراسي 2025/2026.

كما حُرم نحو 39 ألف طالب من التقدم لامتحانات الثانوية العامة، في وقت تواصل فيه وزارة التربية تطبيق بدائل تعليمية، بينها التعليم الإلكتروني، رغم التحديات المرتبطة بانقطاع الكهرباء وضعف الإنترنت.

وفي الضفة الغربية، سُجل استشهاد 120 طالباً وإصابة 831، إضافة إلى اعتقال مئات الطلبة والكادر التعليمي.

وأكدت المعطيات أن أكثر من 1.1 مليون طفل في غزة بحاجة إلى خدمات دعم نفسي واجتماعي، في ظل تداعيات الحرب.

كما سُجلت نحو 496 ألف حالة إسهال مائي حاد خلال عام 2025، كان الأطفال دون الخامسة الأكثر تضرراً منها، إلى جانب آلاف حالات اليرقان، في ظل تفاقم الأزمة الصحية واستمرار الحصار.

المصدر / فلسطين أون لاين