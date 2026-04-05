غارات إسرائيلية عنيفة تطال عدة بلدات جنوب لبنان توقع ضحايا مدنيين

أفادت وزارة الصحة اللبنانية، يوم الأحد، ارتفع عدد شهداء العدوان الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على لبنان منذ 2 آذار/ مارس الماضي، إلى 1461 شهيدا.

وبينت وزارة الصحة العامة في لبنان، في التقرير اليومي لمركز عمليات طوارئ الصحة، حول تطورات العدوان، مساء اليوم الأحد، أن عدد الجرحى ارتفع الى 4430.

وفي أبرز المجازر خلال الساعات الماضية، استشهدت عائلة لبنانية فجر اليوم الأحد، جراء غارة للاحتلال استهدفت بلدة كفر متى جنوب لبنان، كما أغار الطيران الحربي فجراً، على بلدة صديقين في قضاء صور، ما أدى لاستشهاد 3 مواطنين وعدد من الجرحى.

وجدد جيش الاحتلال انذاره بإخلاء سكان الضاحية الجنوبية مناطق حارة حريك والغبيري والليلكي والحدث وبرج البراجنة وتحويطة الغدير والشياح.

واستهدف طيران الاحتلال ومدفعيته بلدات شقرا، بيت ياحون، كونين، الطيري، قلاويه الحنية، المنصوري، زبقين، القليلة، وأطراف البياضة، يارون، مارون، بنت جبيل، بيوت السياد وبرج قلاويه جنوب لبنان.

استشهد 3 مواطنين لبنانيين وأصيب آخرون، الأحد، في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة صديقين في قضاء صور، ضمن سلسلة غارات عنيفة ومتواصلة طاولت بلدات عدة في جنوب لبنان، فيما تواصلت التحذيرات الإسرائيلية والإجراءات الميدانية المرتبطة بتوسّع العمليات.

وشهدت مناطق لبنانية واسعة موجة غارات ليلية استهدفت بلدات كفردونين، باتوليه، الشهابية، عين بعال، كفرا، صديقين ووادي الحجير، كما تعرضت بلدة كفرحتى في قضاء صيدا لأكثر من 6 غارات أدت إلى استشهاد شخص وإصابة آخرين، إلى جانب أضرار مادية واسعة.

وفي وقت سابق مساء أمس السبت، استشهدت عائلة كاملة من بلدة كفرتبنيت في قضاء النبطية، بينهم طفلة، من جراء قصف جوي إسرائيلي استهدف بلدة كفرحتى في جنوب لبنان. وضمت قائمة الشهداء: علي نحله، وزوجته جمال حرب، وأولادهما ريما وحسين نحله، ورولا نحله زوجة حسين فران، إضافة إلى حفيدتهما الطفلة أمل حسين فران.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي، الأحد، بلدات الحنية والمنصوري وزبقين والقليلة وأطراف البياضة وبيوت السياد في قضاء صور، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي وتنفيذ غارات وهمية في أجواء جنوب لبنان.

قصف مدفعي عنيف

وكانت قرى تلال يارون ومارون وعمق مدينة بنت جبيل قد شهدت، فجرًا، قصفًا مدفعيًا عنيفًا طال مناطق عدة، ضمن التصعيد المتواصل في الجنوب. ودمّر قصف جوي إسرائيلي، الليلة الماضية، منزلًا ومنشرة في حي الروس ببلدة الدوير، بعدما استهدفتهما الطائرات الحربية بغارة مباشرة.

كما دُمّر منزل آخر في منطقة طلعة الراهبات في مدينة النبطية جراء غارة مماثلة.

في المقابل، أعلن حزب الله في بيانات متلاحقة استهداف تجمعات لجنود وآليات جيش الاحتلال في بلدات البياضة وعيناتا ومنطقة السدر، إضافة إلى محيط مستوطنة المالكية، كما أعلن استهداف ثكنة زرعيت بسرب من المسيّرات الانقضاضية، في إطار ردوده على الغارات المتواصلة.

ميدانيًا، أنذر جيش الاحتلال الموجودين في محيط معبر المصنع على الحدود اللبنانية–السورية بإخلائه تمهيدًا لقصفه، مدعيًا استخدامه "لأغراض عسكرية"، فيما باشرت السلطات اللبنانية بإخلاء المعبر وتنظيم حركة الشاحنات، بالتوازي مع تعليق العبور من الجانب السوري كإجراء احترازي.

من جانب آخر، أعلن جيش الاحتلال، أنه يواصل تنفيذ عمليات عسكرية "مكثفة" في جنوب لبنان، تشمل نشاطًا بريًا مركّزًا في عدة مناطق، إلى جانب هجمات من الجو والبحر والبر تستهدف ما وصفها بـ"مراكز الثقل" التابعة لحزب الله.

عمليات برية

وأضاف، في بيان، أن قوات عسكرية تابعة لعدة فرق، بينها 91 و146 و36 و162، تقود عمليات برية تتضمن "مداهمات مركّزة وتدمير بنى تحتية وقتل عناصر"، مدعيًا أن هذه العمليات أسفرت حتى الآن عن "قتل نحو ألف عنصر، بينهم قادة بارزون ومئات من عناصر قوة الرضوان".

وادعى الجيش أنه نفذ أكثر من 3500 هجوم على أهداف في أنحاء لبنان، شملت بنى تحتية ومخازن أسلحة ومنصات إطلاق ومراكز قيادة وسيطرة، كما قال إنه استهدف أصولًا مالية ومخازن تابعة لجمعية "القرض الحسن"، التي وصفها بأنها تمثل ذراعًا ماليًا لحزب الله وتتلقى تمويلًا من إيران.

وأشار إلى أنه هاجم أيضًا خمسة جسور رئيسية قال إنها تُستخدم لنقل مقاتلين وعتاد عسكري من شمال لبنان إلى جنوبه، معتبرًا أن هذه الضربات "تؤثر بشكل كبير على القدرات الاقتصادية" لحزب الله.

المصدر / وكالات