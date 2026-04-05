خروقاتٌ تحصد أرواح جديدة.. 8 شهداء بقصف إسرائيلي متواصل على غزة

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في ظل حصار مشدد يطاول أكثر من مليوني فلسطيني، مع استمرار إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات الطبية والإنسانية.

وفي أحدث التطورات، نقلت طواقم الهلال الأحمر ووزارة الصحة، شهيد وإصابة آخرين بغارة إسرائيلية استهدفت، مساء اليوم، تجمعا للمواطنين قرب نادي الجزيرة وسط مدينة غزة.

وأكدت مصادر محلية، استشهاد الشاب "عبد الرحمن عامر الخضري" وإصابة آخرين؛ جراء قصف الاحتلال لمجموعة من الفلسطيني قرب نادي الجزيرة بمدينة غزة، مساء اليوم.

كما استشهد مواطن وأصيب عدد من المواطنين في قصف من مسيرة إسرائيلية استهدف تجمعا للمواطنين في شارع مشتهى بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وأصيب الطفل أركان محمد خليل بربخ (4 سنوات) جراء إصابته بشظايا قذيفة مدفعية بمنطقة دوار أبو حميد وسط خان يونس جنوبي قطاع غزة.

فيما استشهد الشاب إسحاق زياد الكتناني (20 عامًا) جراء انهيار سقف منزل متضرر بقصف إسرائيلي سابق في منطقة اليرموك وسط مدينة غزة

أصيب 5 مواطنين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي بمواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأطلقت طائرة مسيرة إسرائيلية تطلق النار شمال شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وفي سياق آخر، أعلنت طواقم الدفاع المدني إنقاذ مواطن أصيب جراء انهيار جزئي في منزل سكني بمنطقة اليرموك وسط مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد شاب من ذوي الإعاقة الخاصة، بعد إصابته برصاص جيش الاحتلال قرب أرض الليمون جنوب مدينة خان يونس، وقد وصل جثمانه إلى مجمع ناصر الطبي.

واستشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون، فجر الأحد، في قصف نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مجموعة من عناصر الأمن في حي التفاح شرقي مدينة غزة، وذلك بعد ساعات من استشهاد فلسطيني وإصابة ثلاثة آخرين في غارة سابقة.

وأفادت مصادر محلية بأن الشهداء هم: أحمد أبو شاويش، ومحمد السويركي، ورمزي الشوا، ومصطفى السكني.

وأفاد جهاز الدفاع المدني بوصول جثامين الشهداء وعدد من المصابين إلى مستشفيي المعمداني والشفاء، في حين قال شهود عيان إن طائرة مسيّرة استهدفت تجمعاً لعناصر الأمن قرب ساحة الشوا في الحي.

وكان فلسطيني قد استشهد وأصيب ثلاثة آخرون، في وقت سابق، إثر قصف بطائرة مسيّرة استهدف سيارة وسط القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار في مناطق متفرقة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال مناطق شرقي القطاع، من بينها مخيم جباليا وشرق خانيونس، وسط إطلاق نار من آليات عسكرية، فيما أطلقت زوارق حربية النار باتجاه ساحل رفح جنوباً.

كما استهدفت آليات الاحتلال مناطق شمال شرقي مخيم البريج، في سياق تصعيد ميداني متواصل.

ويأتي ذلك في ظل استمرار خروقات جيش الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، والذي أسفر، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد 713 فلسطينياً وإصابة 1943 آخرين.

وبحسب معطيات فلسطينية، فقد أسفرت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بدعم أميركي، عن أكثر من 72 ألف شهيد ونحو 172 ألف جريح، إلى جانب دمار واسع طال معظم البنية التحتية في القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين