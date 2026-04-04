1422 شهيدا في لبنان ومقتل جندي إسرائيلي "بنيران صديقة"

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان، التي اندلعت عقب انضمام حزب الله إلى جانب إيران في 2 آذار/مارس الماضي، إلى 1422 قتيلاً على الأقل و4294 جريحاً، وفق معطيات ميدانية.

وفي تطور لافت، أعلن جيش الاحتلال مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطيرة جراء ما زعم أنها “نيران صديقة”، خلال عملية توغل نفذتها قوة من وحدة “الكوماندوز” في بلدة شبعا قرب الحدود الجنوبية.

وتشير تفاصيل الحادثة إلى أن القوة العسكرية توغلت فجر السبت، قرابة الساعة الثالثة، إلى مزارع شبعا بهدف اعتقال شخص لبناني يُشتبه بتزويده حزب الله بمعلومات عن تحركات الجيش في المنطقة.

وخلال العملية، وبعد تطويق أحد المباني، رصد أحد الجنود أشخاصاً يحاولون الفرار، فأطلق النار عليهم، ليتبين لاحقاً أنهم من عناصر القوة نفسها، ما أدى إلى مقتل أحدهم وإصابة الآخر، فيما جرى اعتقال المواطن اللبناني.

ويأتي ذلك في ظل استمرار هجمات حزب الله على مواقع وتجمعات إسرائيلية على الحدود وفي مناطق شمالية، باستخدام صواريخ وطائرات مسيّرة.

وفي وقت سابق السبت، سقطت قذيفة صاروخية في مدينة كريات شمونة من دون تفعيل صافرات الإنذار، قبل أن يقر الجيش الإسرائيلي بوجود “خلل تقني موضعي” حال دون رصد إطلاق القذيفة في حينه.

وفي السياق، أعلن جيش الاحتلال لالإبقاء على القيود المفروضة ضمن تعليمات الجبهة الداخلية دون تغيير، مع تمديدها حتى مساء الاثنين المقبل، في وقت يُتوقع أن يعقد المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت) اجتماعاً، الأحد، لبحث التطورات.

المصدر / فلسطين أون لاين