"الوقت ينفد".. اتحاد بلديات غزة يحذر من انهيار وشيك للخدمات

حذّر اتحاد بلديات قطاع غزة من تدهور خطير يهدد بانهيار وشيك في الخدمات البلدية الأساسية، في ظل أزمة حادة في المحروقات واستمرار إغلاق المعابر ومنع إدخال قطع الغيار والمستلزمات التشغيلية.

وأوضح الاتحاد، في بيان، أن النقص الكبير في إمدادات السولار والزيوت الصناعية، الضرورية لتشغيل آبار المياه ومحطات الصرف الصحي ومولدات الكهرباء، إلى جانب آليات البلديات، أدى إلى تراجع حاد في قدرة البلديات على أداء مهامها.

وأشار إلى أن عدداً من الآليات توقف عن العمل بالفعل، فيما تواجه بقية المعدات خطر التوقف الكامل، نتيجة استمرار القيود المفروضة على إدخال قطع الغيار وإطارات المركبات.

ولفت البيان إلى أن هذا الوضع ينذر بتداعيات خطيرة، تشمل انخفاضاً كبيراً في كميات المياه التي يتم ضخها، وتعطل شبكات الصرف الصحي، وتراكم آلاف الأطنان من النفايات في الشوارع ومحيط مراكز الإيواء والتجمعات السكانية، حيث يتم جمع أكثر من 3 آلاف كوب من النفايات يومياً من مختلف مناطق القطاع.

وحذّر الاتحاد من أن استمرار هذا التدهور قد يؤدي إلى انتشار الأمراض والأوبئة، في ظل تزايد الحشرات والقوارض، بما يشكل تهديداً مباشراً للصحة العامة والبيئة.

واعتبر أن هذه الأوضاع تمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، خاصة ما يتعلق بحماية المدنيين وضمان وصول الخدمات الأساسية، محذراً من أنها قد ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي.

وحمل الاتحاد "إسرائيل" المسؤولية عن تدهور الأوضاع، داعياً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية إلى التحرك العاجل لوقف ما وصفه بالكارثة الوشيكة.

كما طالب بفتح المعابر دون قيود، والسماح بإدخال الوقود والزيوت الصناعية بشكل عاجل ومستدام، إضافة إلى قطع الغيار وكافة المستلزمات اللازمة لضمان استمرار الخدمات.

وختم البيان بالتأكيد على أن الوقت يضيق، محذراً من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى انهيار شامل يصعب احتواؤه، ما لم يتم اتخاذ إجراءات فورية.

المصدر / فلسطين أون لاين