أمريكا تعتقل قريبتي قاسم سليماني وتلغي إقامتهما

04 ابريل 2026 . الساعة 19:18 بتوقيت القدس
قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الراحل قاسم سليماني

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، السبت، أن السلطات الفدرالية اعتقلت سيدتين من أقارب قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، الراحل قاسم سليماني، وذلك عقب قرار وزير الخارجية ماركو روبيو، إلغاء وضع إقامتهما الدائمة في الولايات المتحدة.

وقالت الوزارة إن حميدة سليماني أفشار وابنتها باتتا رهن احتجاز وكالة الهجرة والجمارك، مشيرة إلى منع زوج أفشار من دخول البلاد. واتهمت الخارجية الأمريكية أفشار بالترويج للنظام الإيراني والإشادة بهجمات استهدفت جنودًا ومنشآت أمريكية في الشرق الأوسط، إضافة إلى تأييدها للمرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي والحرس الثوري الإيراني.

وأكدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها لن تسمح — وفق البيان — بأن تكون الولايات المتحدة "ملاذًا" لأفراد يدعمون ما تصفه واشنطن بـ"الأنظمة المعادية".

وكانت الولايات المتحدة قد اغتالت سليماني مطلع 2020 قرب مطار بغداد، في عملية أشعلت توترًا واسعًا وردّت عليها طهران باستهداف قواعد تضم جنودًا أمريكيين في العراق.

وتأتي الاعتقالات في ظل المستمرة منذ 28 فبراير/شباط، حيث تشن "إسرائيل" والولايات المتحدة هجمات على إيران خلّفت آلاف الضحايا، بينما تواصل طهران إطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه "إسرائيل" والمصالح أمريكية في المنطقة.

المصدر / وكالات
#أمريكا #قاسم سليماني #الحرس الثوري الإيراني #فيلق القدس #الحرب على إيران

