مستوطنون يهاجمون بحماية قوات الاحتلال بلدة ترمسعيا

هاجم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، بلدة ترمسعيا، شمال شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين مسلحين هاجموا أطراف البلدة، وتصدى المواطنون لهم، وأطلقوا الرصاص الحي صوب المواطنين ومنازلهم، دون أن يبلغ عن إصابات.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بالتزامن مع هجوم المستعمرين ولاحقت الشبان على أطرافها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وتتعرض ترمسعيا ومعها قرى شمال شرق رام الله لاعتداءات متكررة ويومية من قبل المستعمرين وقوات الاحتلال، تتمثل بالاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم وإحراق للمحاصيل الزراعية.

المصدر / فلسطين أون لاين