حزب الله يشن 15 هجوماً على "إسرائيل" والصحة اللبنانية تعلن 32 شهيداً

تواصلت وتيرة التصعيد العسكري بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي، إذ أعلن الحزب، السبت، تنفيذ 15 هجوماً استهدفت تجمعات عسكرية وآليات إسرائيلية، إضافة إلى مواقع وقواعد ومستعمرات، مؤكداً سقوط إصابات في صفوف قوات الاحتلال.

وقال الحزب، في بيانات متتالية، إن هذه العمليات تأتي "دفاعاً عن لبنان وشعبه"، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على البلاد، لافتاً إلى أن إجمالي هجماته ارتفع إلى 1431 هجوماً منذ 2 آذار/ مارس الماضي وحتى ظهر السبت.

في المقابل، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية إصابة 32 شخصاً، بينهم ثلاثة مسعفين، جراء غارات إسرائيلية استهدفت جنوبي لبنان فجر السبت.

وأوضحت الوزارة أن 11 مصاباً سقطوا في حصيلة أولية لغارتين على منطقة الحوش في مدينة صور، من بينهم مسعفون في الدفاع المدني، مشيرة إلى أن الغارتين تسببتا أيضاً بأضرار في المستشفى اللبناني الإيطالي، الذي واصل عمله رغم ذلك.

وكانت الوزارة قد أفادت، في وقت سابق، بإصابة 21 شخصاً في غارة استهدفت بلدة معركة ومنطقة الحوش.

وفي سياق متصل، تحدثت وسائل إعلام محلية عن غارتين إسرائيليتين استهدفتا الضاحية الجنوبية لبيروت فجر السبت، تزامناً مع تحليق مكثف للطيران الحربي.

وكانت قوات الاحتلال قد وسعت، الجمعة، من نطاق غاراتها لتشمل بيروت ومناطق أخرى، زاعمة استهداف بنى تحتية تابعة لحزب الله، فيما ردّ الأخير بإطلاق رشقات صاروخية، بينها صواريخ أرض–أرض، باتجاه شمال "إسرائيل"، ما أدى إلى تفعيل صافرات الإنذار في مناطق واسعة، منها حيفا والجليل.

وأسفرت الغارات عن سقوط ضحايا في لبنان، في حين تسببت الصواريخ والطائرات المسيّرة بأضرار مادية في بلدات بالجليل الغربي.

وفي ظل هذا التصعيد، حذّرت السفارة الأميركية في لبنان من احتمال استهداف جامعات، في مؤشر إلى اتساع رقعة التوتر الإقليمي.

ووفق آخر معطيات وزارة الصحة اللبنانية، فقد خلّف العدوان الإسرائيلي الموسع على لبنان منذ 2 آذار/ مارس الماضي 1368 شهيداً و4138 جريحاً.

