غزة تحصد الجوائز الكبرى في مهرجان فيغرا للأفلام الوثائقية

نال وثائقي "داخل غزة" (Inside Gaza)، الذي يتناول يوميات مراسلين تابعين لوكالة فرانس برس في غزة بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، الجائزة الكبرى للدورة الثالثة والثلاثين من مهرجان فيغرا الدولي للأفلام الوثائقية (FIGRA International Documentary Festival)، مساء الجمعة في فرنسا.

ويحمل هذا الفيلم توقيع الفرنسية هيلين لام ترونغ، وهو من إنتاجٍ مشتركٍ بين "آرته فرنسا" و"آر تي بي إف" و"فاكتستوري". ويتابع حياة أربعة صحافيين ومتعاونين مع وكالة فرانس برس، يروون صعوبات ممارسة مهنتهم ضمن قطاع غزة، في ظل عجز الصحافة الأجنبية عن الوصول إليه.

فمنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، منعت قوات الاحتلال الصحافيين الأجانب من دخول غزة على نحوٍ مستقل، متذرعةً بالمخاطر الأمنية. ونال هذا العمل الفرنسي البلجيكي، الذي يمتدّ إلى 76 دقيقة، جائزة الجمهور أيضاً.

أما جائزة لجنة التحكيم الخاصة، فكانت من نصيب "شظايا حرب" (Fragments de guerre) لسولين شالفون فيوريتي، المتمحور حول شهادات نساء من قلب الحرب، من غزة إلى الضفة الغربية المحتلة.

وحاز جائزة حقوق الإنسان فيلم "السجناء السياسيون، الأصوات التي تتحدّى الكرملين" (Politzek, les voix qui défient le Kremlin) لمانون لوازو وإكاتيرينا مامونتوفا، حول السجناء السياسيين الروس الذين تجرّأوا على انتقاد الحرب الروسية على أوكرانيا. وفي فئة "دون الأربعين دقيقة"، مُنحت الجائزة الكبرى لوثائقي "قصة حياة" (Histoire de vie) لفلورانس إيلو.

وأعطت لجنة التحكيم تنويهاً خاصاً لوثائقي "غزة سلاح الجوع" (Gaza, l'arme de la faim) لفاني موريل وجيريمي بير، الذي يوثّق المجاعة التي طاولت أكثر من 500 ألف شخصٍ في غزة بسبب الحصار الإسرائيلي للمدنيين هناك، بحسب التقارير.

وكانت المخرجة فاني موريل قد كُرّمت العام الماضي في الفئة عينها، عن وثائقيٍّ حول العدوان العسكري للجيش الإسرائيلي على غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.

وكانت جائزة "تير ديستوار إينا-فيغرا"، التي تكرّم عملاً يساعد من خلال الأرشيف على فهم المجتمع الراهن، من نصيب "كاترين لوروا، فرنسية في حرب فيتنام" (Catherine Leroy, une Française dans la guerre du Vietnam) لماري كريستين غامبار، الذي يستعيد مسيرة إحدى النساء القليلات اللواتي غطّين الحرب في فيتنام بين عامَي 1966 و1968.

وفي فئة "من منظور آخر"، مُنحت جائزة الجمهور لفيلم "جيزال الاثنتان" (Les 2 Gisèle) لجولييت غيرين، حول نضال شابتَين عام 1978 في جنوب فرنسا، دافعت عنهما المحامية الشهيرة جيزيل حليمي كي يُقرّ الاغتصاب الذي وقعتا ضحيته كجريمةٍ جنائيةٍ، وليس جنحةً بسيطةً.

وشارك 57 عملاً في المسابقة الرسمية للمهرجان، الذي يُختتم السبت.

