انفجار يستهدف “مركز إسرائيل” في نايكيرك الهولندية

04 ابريل 2026 . الساعة 11:56 بتوقيت القدس
انفجار يستهدف مركزاً داعماً لإسرائيل في هولندا

 أفادت تقارير إعلامية هولندية،  السبت، بوقوع انفجار في “مركز إسرائيل” بمدينة نايكيرك، شرق العاصمة أمستردام.

ونقلت وكالة الأنباء الهولندية “إيه إن بي” عن الشرطة قولها إن الانفجار، الذي وقع ليلة السبت، لم يسفر عن إصابات، مشيرة إلى أضرار مادية طفيفة.

وناشدت الشرطة المواطنين تزويدها بأي معلومات حول الحادث، مؤكدة فتح تحقيق، من دون أن تعلن عن أي اعتقالات حتى الآن.

ويصف القائمون على المركز، على موقعه الإلكتروني، المبنى بأنه ملتقى للمسيحيين المناصرين لإسرائيل، وكتبوا: “نهدف إلى ترسيخ الفهم في الكتاب المقدس داخل الكنيسة فيما يخص أهداف الله من إسرائيل، ودعم عزاء إسرائيل بالصلاة والعمل”.

وأفادت صحيفة “تراو” الهولندية اليومية بأنه تم استهداف المركز أكثر من مرة في الآونة الأخيرة باحتجاجات من جماعات موالية لفلسطين، خلف بعضها أضرارا في الممتلكات.

المصدر / وكالات
