فصائل عراقية تعلن تنفيذ 19 عملية ضد قواعد أمريكية في المنطقة

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، فجر السبت، تنفيذ 19 عملية ضد قواعد أمريكية خلال يوم واحد في البلاد والمنطقة، باستخدام الصواريخ والمسيرات.

وقالت "المقاومة العراقية"، في بيان، إن فصائلها المسلحة نفذت “خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 19 عملية، استُخدمت فيها عشرات الطائرات المسيّرة والصواريخ على قواعد العدو في العراق والمنطقة”.

ولم تحدد الفصائل المسلحة طبيعة الأهداف وما آلت إليه نتائج الاستهداف.

ومن جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام عراقية، فجر السبت، بأن طيرانا حربيا "مجهولا" شن غارة على مخزن للبطاطا في مدينة الموصل شمالي البلاد.

ونقلت وكالة "شفق نيوز" المحلية عن مصدر أمني لم تسمه، أن طيرانا حربيا "مجهولا" نفذ ضربة استهدفت مخزنا للبطاطا في قرية شريخان السفلى قرب منطقة الرشيدية شمالي الموصل.

وقال المصدر إن "القصف لم يسفر عن تسجيل خسائر بشرية أو أضرار مادية كبيرة بحسب المعلومات الأولية".

وأضاف أن "الأجهزة الأمنية توجهت إلى موقع الحادث وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الاستهداف والجهة المنفذة".

يأتي ذلك وسط تصعيد عسكري تشهده المنطقة، مع دخول الحرب التي تشنها الولايات المتحدة و"إسرائيل" على إيران يومها الـ36.

وأسفرت هذه الحرب عن آلاف القتلى والجرحى الإيرانيين، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه "إسرائيل". كما تستهدف إيران مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية

المصدر / وكالات