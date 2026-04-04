إيران لا علاقة لقواتنا المُسلَّحة باستهداف السفارة الأمريكية في الرياض

04 ابريل 2026 . الساعة 10:11 بتوقيت القدس
استهداف السفارة الأمريكية في الرياض

أدان حرس الثورة الإسلامية في إيران، يوم السبت، الهجوم على السفارة الأميركية في الرياض، مؤكداً أن لا علاقة للقوات المسلحة به، وفقاً لبيان العلاقات العامة للحرس. 

وقال الحرس الثوري، إن الاحتلال الإسرائيلي هو من يقف خلف الهجوم.

وأضاف " بالنظر لـ "استراتيجية العدو الإسرائيلي في المنطقة، فإنه هو بالتأكيد من شن الهجوم على السفارة الأميركية في الرياض".

ونوه إلى إعلانه المُسبق والواضح عن بنك أهداف القوات المسلحة الإيرانية، مؤكداً أنه "تم توجيه التحذيرات اللازمة للدول المجاورة بشأن الفتن التي يثيرها الكيان الإسرائيلي في المنطقة". 

وتوجّه الحرس في ختام بيانه إلى دول منطقة غرب آسيا، داعياً إياها لتكون يقظة تجاه الفتن التي يثيرها التيار الأميركي الإسرائيلي بهدف زعزعة الاستقرار وتدمير المنطقة.

وتتعرّض إيران لعدوان أمريكي إسرائيلي، يستهدف مناطق مدنية وبنى تحتية، من بينها جامعات ومدارس ومنشآت خدماتية وصحية، ما يؤدّي إلى ارتفاع يومي في أعداد الشهداء والجرحى. 

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
#إيران #الحرب على إيران #العدوان الأمريكي الإسرائيلي #السفارة الأمريكية في الرياض

