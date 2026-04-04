يواصل الاحتلال الإسرائيلي قصفه على عدة مناطق في لبنان منذ 2 مارس الماضي مخلفًا مئات الشهداء وآلاف الجرحى، فيما يرد حزب الله بهجمات واستهدافات متكررة لمستوطنات الشمال، متوعدا بحرب استنزاف طويلة.

الحرب على لبنان

أعلنت الوكالة الوطنية ارتقاء شهيدين وإصابة آخرين فيما لا تزال مفقودة تحت الأنقاض إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في عين بعال شرق صور جنوبي البلاد.

وارتقى شهداء وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال على بلدة زبقين جنوب لبنان.

وشن طيران الاحتلال سلسلة غارات استهدفت بلدتي يحمر وسحمر في البقاع شرقي لبنان، فيما أفادت وزارة الصحة اللبنانية بوقوع 21 جريحا في غارات إسرائيلية على بلدة معركة ومنطقة الحوش جنوبي البلاد.

وشن طيران الاحتلال غارة على بلدة القطراني في قضاء جزين جنوبي لبنان، بينما استهدفت طائرات الاحتلال الضاحية الجنوبية لبيروت بغارتين خلال ساعة واحدة.

وأسفر العدوان الإسرائيلي الموسع على لبنان منذ 2 مارس/ آذار الماضي، عن استشهاد 1345 شخصا وإصابة 4 آلاف و40 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفقًا لتقارير لبنانية.

عمليات حزب الله

واصل حزب الله، عملياته الميدانية المكثفة ضمن معركة "العصف المأكول" التي انطلقت في الثاني من آذار/مارس الماضي، مؤكدًا التزامه بالدفاع عن الأرض والشعب في وجه التجاوزات الإسرائيلية المستمرة.

وافتتح حزب الله عملياته ليوم السبت، باستهداف تجمّع لجنود وآليّات "جيش" العدوّ الإسرائيليّ عند تلّة السدر في بلدة عيناتا بصلية صاروخيّة، تلاها استهداف مماثل لتجمّع آخر عند مثلّث كحيل في بلدة مارون الراس الحدودية.

كما استهدفت المقاومة دبّابة "ميركافا" في بلدة حولا بصاروخ موجّه، مؤكدةً اشتعال النيران فيها واحتراقها.

هذا واستهدف مجاهدو حزب الله ثكنة "ليمان" شمال مستوطنة "نهاريا" بسرب من المسيرات الانقضاضية التي أصابت أهدافها.

وفي سياق قطع خطوط الإخلاء على العدو، استهدفت المقاومة بصلية صاروخية محيط مهبط مروحيات استحدثه العدو الإسرائيلي في بلدة مارون الراس الحدودية لإخلاء إصاباته.

المصدر / فلسطين أون لاين