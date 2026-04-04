"حماس" تنعى الشهيد المحرر رياض العمور

نعى مكتب الشهداء والجرحى والأسرى في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى جماهير شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية، الشهيد الأسير المحرر رياض العمور من بلدة تقوع – بيت لحم، والمُبعد إلى جمهورية مصر العربية.

وارتقى الأسير المحرر العمور شهيدًا أمس الجمعة في العاصمة المصرية القاهرة، متأثرًا بتدهور حالته الصحية، نتيجة جريمة الإهمال الطبي المتعمّد التي تعرّض لها على مدار سنوات اعتقاله في سجون الاحتلال.

وقال المكتب إنَّ الشهيد العمور أمضى 23 عامًا من عمره في سجون الاحتلال، صابرًا ثابتًا، واجه خلالها سياسات التعذيب و القمع والحرمان من العلاج، رغم معاناته من أمراض خطيرة في القلب، وانتظاره لسنوات طويلة دون علاج، في سياسة ممنهجة من القتل البطيء التي طالت آلاف الأسرى.

وأشار إلى أن الشهيد تحرر في صفقة تبادل الأسرى في أكتوبر 2025، بعد سنوات من المعاناة، إلا أن آثار الإهمال الطبي والتنكيل الذي تعرّض له لاحقته حتى خارج السجن، ليرتقي شهيدًا بعيدًا عن أرضه ووطنه.

وأكد المكتب أن سياسة الإهمال الطبي داخل سجون الاحتلال تُشكّل جريمة مستمرة، تستوجب محاسبة الاحتلال على جرائمه بحق أسرانا.

