رفضت الوقوف للنشيد الأمريكي.. طالبة فلسطينية تنتزع انتصارًا قضائيًا في ميشيغان

انتزعت الطالبة الأمريكية من أصول فلسطينية دانيال انتصارًا قضائيًا بعد معركة خاضتها ضد منطقتها التعليمية بولاية ميشيغان، بعد رفضها الوقوف للنشيد الوطني الأمريكي، احتجاجًا على حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وقالت خلف، في تصريحات لقناة الجزيرة، إنها مرت بتجربة "مرهقة نفسيًا" تعرضت خلالها لإجراءات تأديبية وإهانات لفظية جراء رفضها الوقوف للنشيد الوطني الأمريكي، احتجاجا على الحرب المستمرة في قطاع غزة،

وأكدت أن إصرارها على المضي في الدعوى نبع من رفضها المطلق لـ"استغلال المعلمين سلطتهم لترهيب الطلاب ومعاقبتهم على مواقفهم السياسية والإنسانية".

وبموجب الحكم القضائي، قضت التسوية القضائية بمنح الطالبة من أصول فلسطينية تعويضا ماليا قدره 10 آلاف دولار، مع إلزام المدرسة بحذف المخالفة المسلكية من سجلها الأكاديمي.

واعتبرت أن هذه النتيجة لا تمثل مجرد "انتصار شخصي" فحسب، بل هي "رسالة حازمة لحماية الحقوق الدستورية وحرية التعبير داخل المؤسسات التعليمية الأمريكية".