فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

خروقاتٌ تحصد أرواح جديدة.. 8 شهداء بقصف إسرائيلي متواصل على غزة

ترامب مهددًا طهران: "إذا لم يبرموا صفقة فسأفجر كل شيء"

بالأسماء... كشوفات المستفيدين الجدد من تعبئة الغاز في غزة

الحرس الإيراني ينشر صورة لجثة أمريكية بموقع الطائرات المدمرة بأصفهان

الاحتلال يقرُّ بحصيلة "صادمة" لعدد الجنود القتلى بمعارك لبنان

"التربية" تبحث مع مجالس أولياء الأمور العودة للتعليم الوجاهي

"علماء بلا حدود" في غزة: خطط لتوسيع التعليم وتعزيز القطاع الصحي بعد الحرب

أبو عبيدة: ما يحاول الاحتلال تمريره عبر الوسطاء أمر بالغ الخطورة

معاريف: عقوبات شكلية لكبح "شبيبة التلال" بضغوط أمريكية

مستوطنون يعتدون على المواطنين في خربة مسعود في جنين

رفضت الوقوف للنشيد الأمريكي.. طالبة فلسطينية تنتزع انتصارًا قضائيًا في ميشيغان

03 ابريل 2026 . الساعة 18:19 بتوقيت القدس
...
متابعة/ فلسطين أون لاين

انتزعت الطالبة الأمريكية من أصول فلسطينية دانيال انتصارًا قضائيًا بعد معركة خاضتها ضد منطقتها التعليمية بولاية ميشيغان، بعد رفضها الوقوف للنشيد الوطني الأمريكي، احتجاجًا على حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وقالت خلف، في تصريحات لقناة الجزيرة، إنها مرت بتجربة "مرهقة نفسيًا" تعرضت خلالها لإجراءات تأديبية وإهانات لفظية جراء رفضها الوقوف للنشيد الوطني الأمريكي، احتجاجا على الحرب المستمرة في قطاع غزة، 

وأكدت أن إصرارها على المضي في الدعوى نبع من رفضها المطلق لـ"استغلال المعلمين سلطتهم لترهيب الطلاب ومعاقبتهم على مواقفهم السياسية والإنسانية".

وبموجب الحكم القضائي، قضت التسوية القضائية بمنح الطالبة من أصول فلسطينية تعويضا ماليا قدره 10 آلاف دولار، مع إلزام المدرسة بحذف المخالفة المسلكية من سجلها الأكاديمي.

واعتبرت أن هذه النتيجة لا تمثل مجرد "انتصار شخصي" فحسب، بل هي "رسالة حازمة لحماية الحقوق الدستورية وحرية التعبير داخل المؤسسات التعليمية الأمريكية".

 

#واشنطن #أمريكا #الولايات المتحدة الأمريكية #ميشيغان #ولاية ميشيغان

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة