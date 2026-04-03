اليمن.. مظاهرات حاشدة دعما لفلسطين وتضامنا مع لبنان وإيران

متابعة/ فلسطين أون لاين

شهدت العاصمة اليمنية صنعاء، الجمعة، مظاهرة حاشدة شارك فيها آلاف اليمنيين، تضامنًا مع إيران وفلسطين ولبنان في مواجهة الهجمات الإسرائيلية والأمريكية.

ونُظمت المظاهرة في ميدان السبعين أكبر ميادين صنعاء، تحت شعار: "ثابتون مع فلسطين ولبنان وإيران.. وجاهزون لكل الخيارات" بدعوة من زعيم جماعة الحوثي عبدالملك الحوثي.

وصدحت الجماهير المحتشدة بشعارات (إغلاق الأقصى خطير.. يا أمة وجب النفير)، (يا أمة هذا أقصانا.. والمجرم فيه تحدانا)، (قانون الأسرى دليل.. عن وحشية إسرائيل)، (صمتك يا أمة قد جرأَ.. إسرائيل لقتل الأسرى)، (قل لحكومات إبستين.. لن نترك شعب فلسطين)، (الشعب الإيراني المسلم.. لن يخضع لترامب المجرم)، (بثبات الشعب الإيراني.. فشل المشروع الشيطاني).





وأدانت الجرائم التي يرتكبها الولايات المتحدة و"إسرائيل" في إيران ولبنان والعراق وفلسطين.

كما أدان بيان المسيرة الجريمة الخطيرة المتمثلة في استمرار إغلاق المسجد الأقصى المبارك، واستنكر بشدة ما يسمى قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين والذي يعكس وحشية الاحتلال.

ودعت الحشود شعوب الأمة العربية والإسلامية إلى الخروج والتحرك بكل ثبات وفاعلية والاصطفاف إلى جانب محور المقاومة في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي، وإفشال مخططاتهم التي تستهدف الجميع.