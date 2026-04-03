خروقاتٌ تحصد أرواح جديدة.. 8 شهداء بقصف إسرائيلي متواصل على غزة

ترامب مهددًا طهران: "إذا لم يبرموا صفقة فسأفجر كل شيء"

بالأسماء... كشوفات المستفيدين الجدد من تعبئة الغاز في غزة

الحرس الإيراني ينشر صورة لجثة أمريكية بموقع الطائرات المدمرة بأصفهان

الاحتلال يقرُّ بحصيلة "صادمة" لعدد الجنود القتلى بمعارك لبنان

"التربية" تبحث مع مجالس أولياء الأمور العودة للتعليم الوجاهي

"علماء بلا حدود" في غزة: خطط لتوسيع التعليم وتعزيز القطاع الصحي بعد الحرب

أبو عبيدة: ما يحاول الاحتلال تمريره عبر الوسطاء أمر بالغ الخطورة

معاريف: عقوبات شكلية لكبح "شبيبة التلال" بضغوط أمريكية

مستوطنون يعتدون على المواطنين في خربة مسعود في جنين

مستوطنون يجرِّفون أراضٍ غرب نابلس لربط بؤرة استيطانية

03 ابريل 2026 . الساعة 13:50 بتوقيت القدس
...
مستوطنون يعتدون على ممتلكات فلسطينية بحماية جنود الاحتلال

واصل مستوطنون، أعمال تجريف أراضي المواطنين في المنطقة الواقعة بين بلدتي عصيرة القبلية وإماتين غرب نابلس، بهدف شق طريق استعماري يربط مستوطنة "حفات جلعاد" ببؤرة استعمارية مجاورة.

وأفادت مصادر محلية بأن جرافة كبيرة تابعة للمستعمرين شرعت بمواصلة تجريف أراضي المواطنين في المنطقة، في إطار مخطط لربط المستوطنة بالبؤرة الاستيطانية "جلعاد".

وأضافت أن أعمال التجريف تأتي في سياق التوسع الاستعماري المتواصل في أراضي المواطنين غرب نابلس، والاستيلاء عليها لصالح مشاريع استيطانية.

ومن جهتها، وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 443 اعتداء نفذها مستوطنون في الضفة  خلال شهر واحد، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين وتهجير 6 تجمعات بدوية.

وتقول الهيئة إن ذلك يأتي في خضم "تصعيد ممنهج" يستهدف فرض وقائع جديدة على الأرض في ظل انشغال العالم بالحرب الدائرة في المنطقة.

وتشهد الضفة الغربية تصعيدا منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة، وتشمل تلك الاعتداءات القتل والهدم والتهجير والتوسع الاستيطاني.

وأسفر هذا التصعيد عن استشهاد ألف و137 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و700، واعتقال نحو 22 ألفا.

المصدر / فلسطين أون لاين
#اعتداءات المستوطنين #الاستيطان في الضفة #ضم الضفة

متعلقات

الأكثر قراءة