في اليوم الـ35 من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، استهدفت صواريخ إيرانية وسط الأراضي المحتلة مما أدى إلى وقوع إصابات وأضرار في أكثر من 9 مواقع بتل أبيب الكبرى.

وأعلن المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" المركزي في إيران، إسقاط مقاتلة أميركية متطورة جداً من طراز "F-35" (الجيل الخامس)، في أجواء وسط إيران.

وأوضح المتحدث باسم المقر، ابراهيم ذو الفقاري، أن المقاتلة استُهدفت من قبل نظام دفاع جوي حديث تابع للقوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني.

وأعلنت العلاقات العامة لحرس الثورة الإيراني أنه جرى استهداف مجموعة حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" في شمال المحيط الهندي بـ4 صواريخ كروز "قدر 380"، وذلك ضمن الموجة ـ91 من عملية "وعد صادق 4".

وأوضحت أن بحرية حرس الثورة نفذت منذ فجر اليوم هجمات بالصواريخ الباليستية وصواريخ "قدير" كروز والطائرات المسيّرة الهجومية، استهدفت أهدافاً عسكرية وبنيوية تابعة للولايات المتحدة و"إسرائيل" في دول الخليج.

وأضافت أنه في الموجة الثانية من العملية، جرى استهداف مكان تجمع سري لمهندسي الطيران وطياري المقاتلات الأميركيين خارج إحدى القواعد في الإمارات باستخدام صواريخ باليستية عالية الدقة، مشيرة إلى أن المعطيات الميدانية وحركة سيارات الإسعاف الكثيفة تفيد بوقوع عدد كبير من القتلى والجرحى.

وفي مرحلة لاحقة، تم تنفيذ هجوم على وحدة الطائرات المسيّرة الأميركية من طراز "MQ-1" في قاعدة "علي السالم" في الكويت.

وأكدت العلاقات العامة لحرس الثورة أن حركة الملاحة في مضيق هرمز باتت تحت مراقبة بحرية حرس الثورة، محذرة من أن أي تحرك من قبل "الأعداء" سيُقابل برد حاسم، مؤكدة أن حالة عدم الأمان في المضيق ناتجة عن "الاعتداء الإجرامي والإرهابي" من قبل الولايات المتحدة.

وفي سياق متصل، أعلنت أنه تم استهداف البنية التحتية لمراكز البيانات والحوسبة التابعة لشركة "أوراكل" الأميركية في الإمارات، وذلك رداً على اغتيال وزير الخارجية الإيراني الأسبق خرازي وزوجته، بعد أن كانت قد أعلنت سابقاً تدمير البنية التحتية السحابية لشركة "أمازون" رداً على اغتيال اللواء فتحعلي زاده.

وحذرت من أن أي عمليات اغتيال جديدة ستقابل بردود مماثلة تستهدف شركات في مجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.

وفي وقتٍ سابق، أوضح المتحدّث باسم "مقر خاتم الأنبياء المركزي" أنّ الموجة التسعين من عمليات "وعد صادق 4" استهدفت صناعات الفولاذ الأميركية في أبو ظبي، وصناعات الألمنيوم الأميركية في البحرين، إضافة إلى الصناعات العسكرية لشركة "رافائيل" التابعة للاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب استهداف موقع قرب المنامة قال إنه يُستخدم من قبل قوات أميركية.

أضرار وإصابات في الأراضي المحتلة

كشفت مصادر عبرية، عن وقوع أضرار كبيرة بمصنع "ايروسول" للطائرات المسيرة العسكرية نتيجة صواريخ إيرانية.

وذكوت المصادر، أن المصنع تعرض لأضرار فادحة، جراء هجوم صاروخي إيراني أمس على بيتاح تيكفا شرقي "تل أبيب".

وحسب "يديعوت أحرونوت"، فإن أحد الصواريخ الباليستية الإيرانية اخترق الدفاعات الجوية وسقط مباشرة في مجمع صناعي حساس.

وأشارت تقارير عبرية، إلى أن الأضرار تركزت في منشآت تابعة لقطاع الصناعات العسكرية التقنية، ومن بينها مصنع "أيروسول"، المتخصص في إنتاج وتطوير أجزاء حيوية للطائرات المسيرة العسكرية.

تحدثت وسائل إعلام عبرية، الجمعة، عن سقوط صواريخ إيرانية بشكل مباشر في أكثر من موقع في مدينة حيفا المحتلة ومحيطها.

وقالت وسائل الإعلام العبري إنّ مقذوفات من صاروخ انشطاري سقطت على موقعين مهمين في حيفا المحتلة، فيما أظهرت مقاطع فيديو تداولها مستوطنون على منصة "تلغرام" سقوط مقذوفات في مستوطنة "كريات آتا"، شرقي حيفا.

وأفادت القناة 12 العبرية بتضرر مبنى في رامات غان شرقي تل أبيب إثر هجوم صاروخي إيراني.

وأعلنت هيئة البث العبرية عن أضرار أصابت محطة قطار في تل أبيب إثر هجوم صاروخي إيراني.

وذكرت صحيفة "هآرتس" تسجيل 9 مواقع سقوط في منطقة "غوش دان" من جراء الصاروخ نفسه، فيما تحدثت صحيفة "إسرائيل هيوم" عن 10 مواقع سقوط في وسط "إسرائيل" نتيجة القصف الصاروخي الإيراني.

كما أشارت "هيئة البث" الإسرائيلية إلى إصابة محطة القطار "سبيدور" في "تل أبيب".

وأفادت صحيفة هآرتس بسقوط شظايا في 9 مواقع بمنطقة تل أبيب الكبرى إثر إطلاق إيران صاروخا عنقوديا باتجاه وسط الأراضي المحتلة.

وأظهرت عدة مقاطع فيديو تضرر مركبات عدة في مدينة بيتاح تكفا شرق تل أبيب إثر سقوط شظايا صاروخي، فيما تم تسجيل أضرار جسيمة في 4 مواقع بتل أبيب الكبرى إثر هجوم صاروخي إيراني.

وفجر اليوم، أفادت وسائل إعلام عبرية بأن أحد الصواريخ التي أطلقتها إيران في الدفعة الأخيرة عنقودي.

