تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لوقف إطلاق النار، مخلفة مئات الشهداء وآلاف الإصابات، وسط قصف جوي ومدفعي واستهداف مباشر للمواطنين.

وأشارت وزارة الصحة في غزة إلى ارتفاع حصيلة الشهداء منذ إعلان وقف إطلاق النار إلى 713 شهيدًا، فيما وصل عدد الإصابات إلى 1,943 إصابة، بينما بلغ عدد حالات الانتشال 756 شهيدًا.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية إلى 72,289 شهيدًا، و 172,043 إصابة، منذ 7 أكتوبر 2023، لافتة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

آخر التطورات في قطاع غزة

أصيب 6 مواطنين، مساء اليوم الجمعة، إثر استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة، منطقة دوار أبو شرخ شمال جباليا شمال قطاع غزة

وأفادت مصادر محلية، نقلا عن مصادر طبية، بأن الإصابات الستة نقلت إلى مجمع الشفاء الطبي، ووصفت ما بين متوسطة وطفيفة.

أطلقت زوارق الاحتلال الحربية النار تجاه سواحل بحر مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، ونحو شواطئ بحر شمال مدينة غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الغربية لمدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية بإصابة مواطن برصاص الاحتلال قرب منتزه المحطة شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية بأن مدفعية الاحتلال أطلقت نيرانها بشكل متواصل تجاه المناطق الشرقية لمدينة غزة.





المصدر / فلسطين أون لاين