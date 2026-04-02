وفد قيادي من "حماس" يصل القاهرة لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

وصل وفد من قيادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" برئاسة د. خليل الحية رئيس الحركة في غزة، مساء أمس الأربعاء، إلى العاصمة المصرية القاهرة لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وإجراء مباحثات مع الأشقاء في القيادة المصرية، وقد بدأ الوفد لقاءاته فور وصوله مع الإخوة الوسطاء من مصر وقطر وتركيا.

وقالت "حماس" إنه من المقرر أن يجري الوفد عدداً من اللقاءات الوطنية مع قادة ومسؤولي الفصائل الفلسطينية لتحقيق مواقف وطنية مشتركة من مختلف القضايا.

وكان الوفد برئاسة الحية قد أجرى خلال اليومين الماضيين لقاءات في العاصمة التركية أنقرة بشكل منفصل مع وزير المخابرات د. إبراهيم قالن ووزير الخارجية د. هاكان فيدان، حيث تم بحث التطورات الميدانية في قطاع غزة والضفة الغربية والانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال بشكل فج في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، حيث وصل عدد الشهداء منذ بدء الاتفاق إلى نحو 700 شهيد، إلى جانب إعادة احتلال مناطق في قطاع غزة حول الخط الأصفر .

اقرأ أيضًا: وفدٌ من "حماس" يلتقي رئيس الاستخبارات التركي في إسطنبول

واستعرض الوفد في لقاءاته آخر المستجدات التفاوضية، مشددًا على أهمية الالتزام بتنفيذ اتفاق شرم الشيخ، وخاصة إلزام الاحتلال بتنفيذ كل ما هو مطلوب في المرحلة الأولى، كما قدم شرحا مستفيضا حول الأوضاع الإنسانية والأمنية في القطاع.

وبحث الوفد الأوضاع في القدس والمسجد الأقصى المغلق أمام المسلمين ومنع الصلاة فيه حتى صلوات الجمعة والعيد في سابقة خطيرة تهدد بتنفيذ مخططات العدو نحو السيطرة على المسجد وتهويده.

وجرى الحديث أيضا حول ما اتخذه الكنيست الصهيوني مما أسماه قانون إعدام الأسرى وخطورة هذه الخطوة التي تهدد حياة آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وتعطي أشخاصا متطرفين مثل بن غفير الحق في قتلهم في إطار ما أسماه القانون.

