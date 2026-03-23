وفدٌ من "حماس" يلتقي رئيس الاستخبارات التركي في إسطنبول

التقى وفدٌ من قيادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" برئاسة المهندس نزار عوض الله عضو المكتب السياسي لحركة حماس مع رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن، في مدينة إسطنبول أمس الأحد.

وبحث الجانبان تطورات العدوان الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني، والانتهاكات المستمرة في قطاع غزة والضفة الغربية ومدينة القدس، وخاصة ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من محاولات تهويد مستمرة وآخرها إغلاقه في شهر رمضان وعيد الفطر لأول مرة منذ عام 1967 تحت حجج واهية، مؤكدين ضرورة العمل لوضع حد لهذه الممارسات العدوانية للاحتلال ومحاولاته فرض وقائع ميدانية على الأرض.

كما ناقش الطرفان الخطوات المطلوبة لاستكمال تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وكذلك المرحلة الثانية من الاتفاق، مشددين على أهمية الوقف الفوري لكافة أشكال العدوان، وتكثيف إدخال المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية والبنى التحتية فورا.

وتناول اللقاء تصاعد جرائم المستوطنين في الضفة الغربية، وتكثيف الاستيطان، والإجراءات القمعية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، وخاصة ما يتعرض له أسرانا الأبطال من انتهاكات جسيمة من قبل إدارة السجون الصهيونية.

ومن جانبه، أعرب وفد الحركة عن تقديره لجهود الجمهورية التركية في دعم شعبنا الفلسطيني، مثمناً مواقف فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأكد الجانب التركي استمرار جهوده لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، والعمل على معالجة آثار الازمة الإنسانية في القطاع.

