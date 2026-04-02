أبو عبيدة يوجِّه تحيةً للسوريين المُنتفضين من أجل الأقصى والأسرى

وجَّه الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسَّام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"- أبو عبيدة، تحية إلى الشعب السوري الذي خرج في مظاهرات حاشدة انتصارًا للمقاومة وتضامنًا مع المسجد الأقصى والأسرى الفلسطينيين.

وقال أبو عبيدة في رسالة عبر منصة "تيلجرام-، فجر الخميس، "من قلب غزة العزة، ومن بيت المقدس وأكنافه، نوجه التحية إلى شعب سوريا الأبي، وجماهيره التي خرجت تهتف للمقاومة، ونصرة للأقصى والأسرى".

وأضاف "وصلنا صوتكم، ونحن نفخر بكم، وآمالنا معقودةٌ بعد الله عليكم وعلى كل الأحرار، ونثق بأنّ جماهير أمتنا ستلتحم يوماً وتشُقُّ طريقَها لتحرير المسرى والأسرى".

وأمس الأربعاء، شهدت عدة محافظات سورية فعاليات شعبية واسعة شملت وقفات احتجاجية ومظاهرات حاشدة، تعبيرا عن التضامن مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ورفضا لقانون إعدام الأسرى الذي أقرّه الكنيست.

وعبر المشاركون عن تضامنهم مع معاناة الفلسطينيين، وقالت إحدى المشاركات في الوقفة للمنصة "نحن موجودون هنا في محاولة جدية، محاولة أخلاقية وإنسانية ضرورية (لوقف ما يجري)"، وأضافت "لا أعتقد أنه في شعب قادر يحس بشعور الفلسطينيين مثل الشعب السوري، تحديدا مثل أمهات الأسرى".

كما صدر بيان عن أهالي الجنوب السوري أكدوا فيه دعمهم للأسرى الفلسطينيين وتمسكهم بالقضية الفلسطينية، في وقت تعكس فيه هذه التحركات تصاعد التفاعل الشعبي مع التطورات الأخيرة.

وامتدت هذه الاحتجاجات إلى مناطق متعددة، لا سيما في محافظة درعا جنوب البلاد، حيث شهدت مدن وبلدات عدة مسيرات ليلية جابت الشوارع وشارك فيها مئات المواطنين، إلى جانب تحركات مماثلة في حلب وريف دمشق، بما في ذلك مخيمات اللاجئين الفلسطينيين. ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ورددوا هتافات منددة بالسياسات الإسرائيلية، في مشهد يعكس تداخل البعد الشعبي والرمزي للقضية الفلسطينية داخل المجتمع السوري.

