شهد قطاع غزة قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا واسعًا وعمليات نسف متواصلة، خلال الساعات الماضية، في انتهاكِ متواصل لاتفاق وقف إطلاق النَّار.

وفي آخر التطورات، استشهد مواطن، اليوم الخميس، متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن جثمان الشهيد وصل إلى مستشفى ناصر في المدينة، عقب استهدافه بنيران الاحتلال في المنطقة الشرقية من خان يونس.

وفي بيت لاهيا شمال القطاع أصيبت الطفلة جميلة يوسف برصاص الاحتلال في الرأس، إثر إطلاق نار من آليات الاحتلال.

وفجر اليوم، ارتقت الشهيدة روان فياض برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال النار شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وواصلت الآليات الإسرائيلية إطلاق نيرانها مع قنابل إنارة تجاه مناطق شرقي خانيونس، وشمالي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

كما أطلقت مدفعية الاحتلال نيرانها بشكل متواصل تجاه المناطق الشرقية لمدينة غزة وسط إطلاق نار مروحي مكثف، وسماع دوي انفجارات ناجمة عن عمليات نسف للمنازل.

وقالت وزارة الصحة إن 3 إصابات وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة ، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة الشهداء منذ إعلان وقف إطلاق النار إلى 713 شهيدًا، فيما وصل عدد الإصابات إلى 1,943 إصابة، بينما بلغ عدد حالات الانتشال 756 شهيدًا.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية إلى 72,289 شهيدًا، و 172,043 إصابة، منذ 7 أكتوبر 2023.

وأشارت الوزارة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

