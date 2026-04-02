فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

خروقاتٌ تحصد أرواح جديدة.. 8 شهداء بقصف إسرائيلي متواصل على غزة

ترامب مهددًا طهران: "إذا لم يبرموا صفقة فسأفجر كل شيء"

بالأسماء... كشوفات المستفيدين الجدد من تعبئة الغاز في غزة

الحرس الإيراني ينشر صورة لجثة أمريكية بموقع الطائرات المدمرة بأصفهان

الاحتلال يقرُّ بحصيلة "صادمة" لعدد الجنود القتلى بمعارك لبنان

"التربية" تبحث مع مجالس أولياء الأمور العودة للتعليم الوجاهي

"علماء بلا حدود" في غزة: خطط لتوسيع التعليم وتعزيز القطاع الصحي بعد الحرب

أبو عبيدة: ما يحاول الاحتلال تمريره عبر الوسطاء أمر بالغ الخطورة

معاريف: عقوبات شكلية لكبح "شبيبة التلال" بضغوط أمريكية

مستوطنون يعتدون على المواطنين في خربة مسعود في جنين

محدث خروقاتٌ تحصد أرواح جديدة.. شهيدان ومصابون بنيران جيش الاحتلال بغزة

02 ابريل 2026 . الساعة 09:13 بتوقيت القدس
غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة (أرشيفية)

شهد قطاع غزة قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا واسعًا وعمليات نسف متواصلة، خلال الساعات الماضية، في انتهاكِ متواصل لاتفاق وقف إطلاق النَّار.

وفي آخر التطورات، استشهد مواطن، اليوم الخميس، متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن جثمان الشهيد وصل إلى مستشفى ناصر في المدينة، عقب استهدافه بنيران الاحتلال في المنطقة الشرقية من خان يونس.

وفي بيت لاهيا شمال القطاع أصيبت الطفلة جميلة يوسف برصاص الاحتلال في الرأس، إثر إطلاق نار من آليات الاحتلال.

وفجر اليوم، ارتقت الشهيدة روان فياض برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال النار شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وواصلت الآليات الإسرائيلية إطلاق نيرانها مع قنابل إنارة تجاه مناطق شرقي خانيونس، وشمالي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

كما أطلقت مدفعية الاحتلال نيرانها بشكل متواصل تجاه المناطق الشرقية لمدينة غزة وسط إطلاق نار مروحي مكثف، وسماع دوي انفجارات ناجمة عن عمليات نسف للمنازل.

وقالت وزارة الصحة إن 3 إصابات وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة ، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة الشهداء منذ إعلان وقف إطلاق النار إلى 713 شهيدًا، فيما وصل عدد الإصابات إلى 1,943 إصابة، بينما بلغ عدد حالات الانتشال 756 شهيدًا.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية إلى  72,289 شهيدًا، و 172,043 إصابة، منذ 7 أكتوبر 2023.

وأشارت الوزارة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#وقف إطلاق النار #الحرب على غزة #شهداء غزة #الإبادة الجماعية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة