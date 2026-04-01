01 ابريل 2026 . الساعة 21:25 بتوقيت القدس
مجتبى خامنئي يبعث رسالةً إلى "حزب الله".. ما فحواها؟
متابعة/ فلسطين أون لاين

أكد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، يوم الأربعاء، دعم طهران لـ "حزب الله"، في مواجهته مع "إسرائيل"، وذلك في رسالة بعثها إلى الأمين العام لـ "حزب الله" نعيم قاسم.

وأكد خامنئي، في رسالته، أن الولايات المتحدة وإسرائيل "أشد أعداء العالم الإسلامي"، مشيداً بدور حزب الله في لبنان.

وقال مخاطبًا قاسم: "بوجودكم في طليعة المقاومة المباركة بلبنان، فإنكم تقودون هذه الحركة في هذه اللحظة الحساسة والتاريخية".

وشدد على أن طهران ستواصل دعمها لحزب الله، مبينًا أن "إيران تنتهج سياسة حازمة متمثلة في دعم المقاومة ضد العدو الصهيوني الأمريكي".

رسالة المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي إلى أمين عام "حزب الله" نعيم قاسم

