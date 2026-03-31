مفتي عُمان: إغلاق الأقصى من أعظم الظلم والعجب هو سكوت المسلمين

متابعة/ فلسطين أون لاين

ندّد مفتي عُمان أحمد بن حمد الخليلي، الاثنين، بالانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى والفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، وبالصمت إزاء ذلك.

وقال المفتي الخليلي، في منشور على منصة "إكس": "ما يزال الكيان الصهيوني - وهو يتلقى الضربات الموجعة من محور المقاومة الباسل - يمضي في تصرفاته الهوجاء، منها إغلاقه المسجد الأقصى، القبلة الأولى للمسلمين، لئلا يُذكر فيه اسم الله، ومنها النكاية بالشعب الفلسطيني بتعذيب المساجين حتى الأطفال الرضع".

واستنكر الخليلي أيضاً "حرمان المساجين من جميع الحقوق حتى من معرفة أوقات العبادات؛ كأوقات الأذان للصلاة، وبدء وقت الصيام، والتضييق على إدخال المساعدات الإنسانية على المحاصرين في غزة، وغير ذلك مما يطول تفصيله".

كما أعرب عن تعجبه من "السكوت عن ذلك كله من المسلمين وغيرهم"، متسائلاً: "أين مؤسسات العالم الإسلامي والمجتمع الدولي عن هذا كله".