اختطاف صحفية أميركية في العراق والشرطة تعتقل أحد المنفذين

متابعة/ فلسطين أون لاين

أفاد مصادر صحفية، يوم الثلاثاء، بأن الصحفية الأميركية، شيلي كيتلسون، اختطفت في العاصمة العراقية بغداد، على يد مسلحين يرتدون الزي المدني.

ووفقاً لبيان أصدرته وزارة الداخلية العراقية، فإنه "في مساء هذا اليوم تعرّضت الصحافية إلى حادث اختطاف على يد مجهولين، وعلى الفور باشرت القوات الأمنية المختصة بواجباتها لملاحقة الجناة، وفق معلومات استخبارية دقيقة وجهد ميداني مكثف وتتبع مسار الخاطفين".

وأضاف البيان أن "عمليات المتابعة والمطاردة أسفرت عن محاصرة عجلة (عربة) تابعة للخاطفين، ما أدى إلى انقلابها أثناء محاولتهم الهروب، وتم إلقاء القبض على أحد المتهمين وضبط إحدى العجلات المستخدمة في الجريمة".

وتقيم كيتلسون في بغداد، وتعمل مراسلة لموقع "المونيتور" الأميركي ووسائل إعلام أجنبية أخرى، وتتواجد منذ سنوات في العاصمة العراقية.

ووفقا لـ"المونيتور"، "تُعرف كيتلسون، وهي مواطنة أميركية قضت سنوات في إيطاليا وتقيم حاليا في روما، بتقاريرها الشجاعة من مناطق النزاع في أفغانستان والعراق وسوريا".

وخلال الأيام الماضية، حذرت السفارة الأميركية في بغداد المواطنين الأميركيين من البقاء في العراق، ودعتهم إلى مغادرة العراق بسبب ما أسمته "تهديدات تشكلها فصائل مسلحة موالية لإيران".