الفلسطينيون يجددون التمسك بالأرض… وتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي

غزة/ صفاء عاشور:

في الثلاثين من مارس من كل عام، يحيي الفلسطينيون ذكرى "يوم الأرض"، التي تعود إلى عام 1976، حين خرج الفلسطينيون في الداخل المحتل احتجاجًا على مصادرة أراضيهم، ليسقط ستة شهداء، ويُسجَّل هذا اليوم رمزًا وطنيًا للنضال من أجل الأرض والهوية.

وفي الذكرى الخمسين لهذا الحدث المفصلي، تتجدد معاني الصمود في واقع يصفه الفلسطينيون بأنه استمرار لسياسات مصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني.

رمزية متجددة في واقع أكثر تعقيدًا

تحل هذه الذكرى هذا العام في ظل ظروف استثنائية يعيشها الفلسطينيون، خاصة في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث تتصاعد التحديات المرتبطة بفقدان الأراضي وتقييد الوصول إليها، إلى جانب تدمير واسع للبنية التحتية نتيجة حرب الإبادة المستمرة.

ويرى مراقبون أن إحياء يوم الأرض لم يعد مجرد استذكار تاريخي، بل تحول إلى مساحة لتأكيد الارتباط بالأرض في مواجهة محاولات طمس الهوية الفلسطينية.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلًا واسعًا تزامنًا مع الذكرى الخمسين، خاصة من قبل الفلسطينيين ونشطاء حول العالم، حيث تصدرت وسوم مثل "#يوم_الأرض" و"#الأرض_لنا" و"#LandDay" قوائم التداول في عدة دول.

ونشر آلاف المستخدمين صورًا ومقاطع فيديو توثق ارتباطهم بأراضيهم، من بينها مشاهد لزراعة الزيتون، وصور أرشيفية من أحداث عام 1976، إلى جانب رسومات وأعمال فنية تعبر عن الهوية الوطنية.

كما شارك صحفيون ونشطاء شهادات شخصية تسلط الضوء على قصص فقدان الأراضي أو التمسك بها رغم الظروف الصعبة.

وكتب الكاتب والباحث في العلاقات الدولية أدهم أبو سلمية على حسابه في منصة "X": "ليس صدفة أن يختار الاحتلال ذكرى #يوم_الأرض لسن قانون إعدام الأبطال؛ فالمحتل يرتعب من الرمزية التي يسكنها الصمود".

وأضاف: "لكن المشانق لا تُرهب أصحاب الحق، فالأرض تعرف أهلها، والأبطال الذين بذلوا أرواحهم لأجل العرض والشرف هم الباقون، أما العابرون فلا بقاء لهم. نحن أصحاب الأرض، نحن الحق، ونحن الأقوى دائمًا".

أما الإعلامية أمل حبيب من غزة، فكتبت عبر "فيسبوك": "ثوب مها المطرّز ظل تحت ركام بيتنا في الشجاعية، والكوفية كذلك، لكن اليوم يوم الأرض، والمدرسة أرسلت لنا مساءً بفعالية للأطفال، فأرادوا أن يتزينوا بالزي الفلسطيني. لم يبقَ معنا سوى ربطة شعر مطرزة، وضعتها مها على رأسها، وبدأت تغني: الأرض لنا والقدس لنا".

وأضافت: "صحيح أن كل شيء أصبح ركامًا، حتى أثوابنا المطرزة، لكننا باقون، كالأرض التي تشبعت بدموعنا ودمنا، وما زلنا نحبها، وسنظل كذلك حتى آخر نفس".

كما نشرت صفحة "غزة 24" على منصة "X" مقطعًا مقتبسًا من كلمات القائد محمد الضيف في بداية عملية "طوفان الأقصى": "كما أنتِ هنا مزروع أنا، لي في هذه الأرض آلاف البذور، ومهما حاول الطغاة قلعنا ستنبت البذور".

وفي السياق ذاته، استعاد ناشطون قصيدة "الأرض" للشاعر محمود درويش، التي كتبها تخليدًا لشهداء 30 مارس 1976، فيما نشر المصور الصحفي أسامة سلوادي مقولات شعبية ومنشورات تؤكد التمسك بالأرض، من أبرزها: "الأرض بالشبر؟! لا، الأرض بالظفر"، في تعبير بليغ عن رفض التفريط بأي جزء منها.

وعي رقمي ورسالة ممتدة

عكس الخطاب الرقمي على مواقع التواصل الاجتماعي هذا العام وعيًا جمعيًا لافتًا، بطابعه التوثيقي والتوعوي، حيث لجأ كثير من المستخدمين إلى نشر معلومات تاريخية حول يوم الأرض وأبعاده السياسية والقانونية، إلى جانب خرائط توضح التغيرات التي طرأت على الأراضي الفلسطينية عبر العقود.

ويرى ناشطون أن وسائل التواصل أصبحت "ساحة بديلة" لإيصال الرواية الفلسطينية إلى العالم، خاصة في ظل القيود المفروضة على التغطية الإعلامية الميدانية.

ورغم مرور خمسين عامًا على يوم الأرض، لا تزال رسائله حاضرة بقوة في الوعي الفلسطيني، بل تزداد إلحاحًا مع تعقّد الواقع؛ فالأرض، كما يراها الفلسطينيون، ليست مجرد مساحة جغرافية، بل عنوان للهوية والبقاء.

المصدر / فلسطين أون لاين