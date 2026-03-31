الزراعة بغزة: الاحتلال دمر 87% من الأراضي و"الخط الأصفر" يعمق الأزمة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أكد مدير عام التربة والري في وزارة الزراعة بغزة بهاء الأغا، يوم الثلاثاء، إن الاحتلال الإسرائيلي دمّر أكثر من 87% من الأراضي الزراعية في القطاع خلال حرب الإبادة.

وأوضح الأغا، في تصريحات صحفية، أن المساحات المزروعة حتى نهاية مارس لا تتجاوز 4% مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب، مشيرًا إلى أن التدمير الممنهج للأراضي وشبكات الري يهدد الأمن الغذائي ويقوض صمود السكان.

وأضاف، أن ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية بنسبة 208% واعتماد القطاع على الاستيراد بأسعار مرتفعة، موضحًا أن استهداف البنية التحتية للمياه الزراعية أدى لتداعيات كارثية وتراجع مساهمة القطاع إلى 11% من الناتج المحلي.

وبين الأغا، أن 62% من الأراضي الزراعية ضمن "الخط الأصفر" غير قابلة للوصول إضافة إلى 15% مناطق غير آمنة.

ولفت إلى أن مساحة الأراضي الزراعية قبل الحرب تبلغ 180 ألف دونم، منها 170 ألف دونم تعتمد على الري، حيث تشكل المياه الجوفية 90% من مصادر الري.

وتشير التقديرات إلى وجود ما بين 7 إلى 10 آلاف بئر زراعي في غزة، منها 2260 بئراً فقط مرخصة، وقد لعبت هذه الآبار دوراً حاسماً في إنقاذ حياة الناس خلال فترة الحرب.

كما وذكر أن 55 ألف مزارع لم يتمكنوا من ممارسة مهنتهم نتيجة الحرب الإسرائيلية وتبعاتها الراهنة، داعيًا إلى رفع الحصار والاستثمار في إعادة إعمار القطاع الزراعي كركيزة أساسية للأمن الغذائي.