غزة/ أدهم الشريف:

وسط حضور لافت وأجواء مشحونة بالغضب، جدَّد التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني، إدانتهم الشديدة لسلوكيات وجرائم مليشيات العملاء المتعاونين مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الشرقية من قطاع غزة.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي عقد أمام بيت عزاء عائلة قدوم التي فقدت اثنين من أبنائها في قصف إسرائيلي. وأكد الحضور من مخاتير وأكاديميين ونشطاء، تأييدهم الكامل للمقاومة في مواجهة الاحتلال ومليشيات عملائه.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها صحيفة "فلسطين"، تبيْن أن الشقيقين فهمي وسائد قدوم، اشتبكا مع مجموعة عملاء بالقرب من محطة الشوا للوقود بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة، أول من أمس، ما أدى إلى مقتل 5 منهم وإصابة آخرين، قبل أن يتدخل طيران الاحتلال الحربي ويقصف الشقيقين ليرتقيا معًا، وفق مصدر عائلي.



وكان شقيقهما الثالث، محمد قدوم، استشهد خلال مشاركته في مسيرات العودة شرق مدينة غزة، قبل شهر واحد من حرب الإبادة الإسرائيلية التي بدأها جيش الاحتلال يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، واستمرت عامين.

ولا تعدّ هذه الحادثة الأولى التي يحاول فيها عملاء الاحتلال تنفيذ عمليات في غزة نيابة عن جنود جيش الاحتلال وقواته الخاصة، وفي مرات عديدة كشف أمرهم، وقتل عدد منهم ووقع آخرون في قضبة أمن المقاومة.

وشهد بيت العزاء توقيع وثيقة من وجهاء ومخاتير غزة، تؤكد رفضها القاطع لمليشيات العملاء، وسلوكهم الإجرامي الذي يخدم الاحتلال.



بدوره، أكد المختار نبيل أبو سرية في كلمة ألقاها باسم التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية، أن ما وصفها بـ"عصابات الإجرام" التي تحتمي بالطائرات والدبابات الإسرائيلية في المناطق خلف "الخط الأصفر" الواقع تحت سيطرة الاحتلال، "ارتضت لنفسها أن تكون ذراعًا إسرائيليًا في الحرب ضد عوائلها وشعبها".

وأضاف أبو سرية خلال المؤتمر: إن "العصابات تتمادى في جرائمها المستنكرة وآخر ضحاياها الشقيقين قدوم، في مشهد إجرامي صارخ يثبتون فيه الولاء والطاعة لكيان الاحتلال ضد أبناء شعبهم".

وبين أن "أفراد هذه المليشيات التي تنفذ أوامر جيش الاحتلال، قد جاءوا من بؤر فساد ومخدرات وتبرأت عوائلهم منهم ومن أفعالهم".

وشدد على أن هذه المليشيات تمثل أدوات إسرائيلية مباشرة يؤدون دورهم المباشر في خدمة الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكمل المتحدث باسم التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية قوله: إننا نقف مع شعبنا ومقاومته في مواجهة العصابات الإجرامية العملية التي لا تنتمي لشعبنا، عادًّا أن هذه العصابات "شرذمة ارتضت لنفسها أن ترتمي في حضن الأعداء".

وتابع: "ما فعلته هذه العصابات من جرائم وآثام ستظل محفوظة إلى أن تأتي لحظة الحساب والعقاب وسيدفع عناصرها والمسؤولين عنهم الثمن كاملاً.

من جهته، قال المختار حامد جندية، في كلمة نيابة عن عائلة قدوم: "إن المصاب ليس لعائلة قدوم وحدها، ما حدث لابنيهما مصاب شعب كامل".

وأضاف جندية خلال المؤتمر: موقفنا واضح تجاه عملاء الاحتلال، أننا كمخاتير ووجهاء رفعنا الغطاء سابقًا عن هؤلاء الهاربين وكل من سار في مسار العمالة، وقد أصبحوا واحدة من أهم أدوات الاحتلال في محاربة أهالي غزة.

وأكد أن موقع العشائر والعائلات الفلسطينية ينسجم تمامًا مع موقع الأجهزة الأمنية وفصائل المقاومة بغزة، الرافض والمناوئ للعملاء وإجرامهم.



من ناحيته، أكد الدكتور إبراهيم حبيب، في كلمة تحدث بها باسم رابطة عوائل الشجاعية، أن الشقيقيْن قدوم تعرضا للغدر من مليشيات العملاء، وأكد أن المشاركة الكبيرة في بيت عزائهم دليل واضح على وحدة أبناء شعبنا في مواجهة الاحتلال وعملائه.

وأضاف خلال المؤتمر: "ندين بأشد عبارات الشجب والاستنكار الجريمة التي ارتكبتها العصابات الإجرامية، والتي أدت إلى استشهاد الشقيقين قدوم. إن هذا العمل الخياني تمَّ بالتنسيق الكامل مع قوات جيش الاحتلال".

وتابع: "نقف نحن أهالي وعوائل حي الشجاعية، مع عائلة قدوم حتى يأخذوا حقوقهم من المجرمين، خاصة أنهم معروفون بالاسم".

واستدرك: "حفاظًا على المصلحة الوطنية والسلم المجتمعي، ندعو العملاء القتلة المغرر بهم، إلى العودة إلى أحضان ذويهم، والخروج من مستنقع الخيانة والإجرام لمحو عار الخيانة عنهم".

وعدَّ المختار سمعان عطاالله، في كلمة نيابة عن عائلات التفاح والدرج، أن ما "ارتكبته الأيادي الظالمة الآثمة (مليشيات العملاء) من جرائم قتل وترويع، تأتي امتدادًا لمسلسل من الخيانة والجريمة الآثمة، التي نفذتها العصابات بحماية الاحتلال".

وأضاف عطالله خلال المؤتمر أمام بيت عزاء عائلة قدوم: إن العملاء لم ينتموا لحظة لشعبهم وتاريخهم وقضيتهم وعوائلهم التي كانوا جزءًا منها يوما، وهي تتشرف اليوم بتقديم أبنائها على طريق تحرير القدس وفلسطين.

أما المختار أكرم أبو حشيش، الذي ألقى كلمة باسم البادية، أكد مجددًا رفضه لمليشيات العملاء التي تنفذ مهام بإيعاز من الاحتلال في ظل الظروف القاسية التي يمر بها أهالي قطاع غزة جرَّاء حرب الإبادة.





وأضاف خلال المؤتمر: أن "سلوكيات العصابات الإجرامية مرفوضة جملةً وتفصيلا، ولا تمد بأي صلة لقيمنا وأعرافنا الراسخة، ومن يثبت تورطه في هذه الأفعال خارج عن السياق الوطني ومنفصل عن منظومة القيم والأخلاق الوطنية".

واستنكر المختار يحيى الكفارنة، في كلمة نيابة عن عوائل شمالي قطاع غزة، "العمل الجبان الذي نفذه عملاء الاحتلال، وأدى إلى استشهاد الشقيقين قدوم، في عملية جبانة مخالفة لشرعنا وعاداتنا وتقاليدنا".

وطالب الكفارنة خلال المؤتمر، بمن عدَّ أنهم "خارجين عن الصف الوطني"، في إشارة واضحة إلى مليشيات العملاء، بالعودة إلى حضن وطنهم وعوائلهم، قبل أن تتلطخ أياديهم جميعًا في دماء أبناء شعبهم.

المصدر / فلسطين أون لاين