25 قتيلاً و12 ألف مصاب ومُجلٍ.. حصيلة ثقيلة لـ"إسرائيل" منذ بدء الحرب

أفادت معطيات إسرائيلية، الثلاثاء، بإصابة أكثر من 6 آلاف إسرائيلي، وإجلاء ما يزيد عن 6 آلاف آخرين منذ بدء الحرب على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، بينما بقيت حصيلة القتلى عند 25.

يأتي ذلك وسط رقابة مشددة وتعتيم كبير تفرضهما "إسرائيل" على خسائرها الحقيقية جراء سقوط أو اعتراض الصواريخ والمسيرات التي تطلقها إيران وحزب الله، فضلا عن المعارك البرية في جنوب لبنان.

وبحسب بيانات معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي (تابع لجامعة تل أبيب) التي يتم تحديثها يوميا، فقد بلغت حصيلة الهجمات على "إسرائيل" 25 قتيلا وأكثر من 6 آلاف مصاب، في حين أطلقت إيران منذ بداية الحرب أكثر من 585 صاروخا اجتازت المجال الجوي الإسرائيلي، وما يزيد عن 765 مسيّرة.

وأظهرت البيانات إجلاء أكثر من 6 آلاف شخص، بينما سجلت "تل أبيب" أعلى عدد، بواقع 1690 شخصا، تلتها مدينة عراد (جنوب) بنحو 1570، ثم ديمونا (جنوب) بـ950، وبيت شيمش (وسط) بـ575.

