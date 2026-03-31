الدفاع المدني يحذِّر من تداعيات استمرار أزمة الوقود في غزَّة

31 مارس 2026 . الساعة 13:48 بتوقيت القدس
نقص الوقود يعرقل قدرة المؤسسات الإنسانية على دعم طواقم الدفاع المدني

حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة من تداعيات استمرار أزمة الوقود، موجّهة مناشدة إنسانية عاجلة للتدخل والضغط على الاحتلال الإسرائيلي للسماح بإدخال الوقود إلى المؤسسات الدولية العاملة في القطاع.

وأكدت المديرية في بيان صحفي، وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، أن نقص الوقود يعرقل قدرة المؤسسات الإنسانية على دعم طواقم الدفاع المدني، مشيرة إلى أنها تعتمد على كميات محدودة تصل على فترات متباعدة، وهو ما ينعكس سلبًا على عمليات الاستجابة للحالات الطارئة.

وأوضحت أن الحد الأدنى المطلوب لتغطية عملياتها يبلغ نحو 17 ألف لتر شهريًا، إلا أنها لم تحصل خلال الشهر الجاري على الكميات المخصصة من المؤسسات الدولية، والتي لا تتجاوز في الأصل 15% من احتياجاتها الفعلية.

وبيّنت أن هذا النقص الحاد يسهم في تعميق الأزمة الإنسانية التي يعيشها سكان قطاع غزة، في ظل تزايد الحاجة إلى خدمات الإنقاذ والإطفاء والإسعاف.

كما حذّرت المديرية من سياسة "التقطير" التي يتبعها الاحتلال في إدخال الوقود إلى القطاع، مؤكدة أن ذلك يعيق التدخلات الإنسانية ويضاعف من معاناة المواطنين في ظل الظروف الحالية.

وتواصل "إسرائيل" خروقاتها وانتهاكاتها اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بإغلاق المعابر ومنع إدخال المواد والمعدات الأساسية اللازمة لعمل المؤسسات الخدمية وبمواصلة عمليات القتل والتدمير.

ومنذ سريان الاتفاق أسفرت الانتهاكات الإسرائيلية عن استشهاد 704 فلسطينيين وإصابة 1914 آخرين، وفق أحدث معطيات وزارة الصحة بالقطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين
