الصحة بغزة تطلق حملة التطعيم الاستدراكية للأطفال الأحد القادم

فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

31 مارس 2026 . الساعة 11:45 بتوقيت القدس
حملت تطعيم للأطفال في غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، إطلاق حملة التطعيم الاستدراكية الثالثة لتعزيز البرنامج الوطني لتطعيم الأطفال دون سن الثالثة، وذلك اعتباراً من يوم الأحد 5 أبريل ولمدة خمسة أيام متواصلة.

وأوضحت الوزارة، في تصريح مقتضب، يوم الثلاثاء، أن الحملة تُنفذ بالشراكة مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وبدعم من منظمة اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية.

وأشارت إلى أن الحملة ستُنفذ عبر 129 مركزاً صحياً تابعاً لوزارة الصحة و"الأونروا" والهلال الأحمر، إلى جانب عدد من المؤسسات الأهلية والدولية العاملة في مختلف محافظات القطاع.

ودعت المواطنين إلى التعاون مع الفرق الصحية واصطحاب أطفالهم لاستكمال الجرعات التي لم يتلقوها، مع ضرورة إحضار بطاقة التطعيم إن وجدت، لضمان توثيق الجرعات بشكل دقيق.

وأكدت أن التطعيم يُعد خط الدفاع الأول في مواجهة الأوبئة والأمراض التي تهدد حياة الأطفال، خاصة الذين فاتتهم جرعات اللقاحات الأساسية.

المصدر / فلسطين أون لاين
تعليق عبر الفيس بوك

الأكثر قراءة