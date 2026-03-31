إيران: شهداء في زنجان وقشم والحرس الثوري يستهدف مواقع للاحتلال في "تل أبيب"

في اليوم الـ32 من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، دوَّت صافرات الإنذار في "تل أبيب" ووسط الأراضي المحتلة ردًّا على الاعتداءات الإسرائيلية على المنشآت المدنية والحيوية في إيران.

العدوان على إيران

أفادت وكالة إيسنا الإيرانية باستشهاد 11 شخصا وإصابة 15 آخرين في هجوم إسرائيلي أمريكي مساء أمس على 3 وحدات سكنية في مدينة محلات وسط إيران، فيما أعلن المساعد الأمني لمحافظ مدينة زنجان في شمال إيران استشهاد 3 أشخاص وإصابة 12 بهجوم أمريكي إسرائيلي استهدف مبنى إداريا لحسينية الأعظم.

وأعلنت محافظة هرمزغان الإيرانية استشهاد 8 أشخاص "في هجوم للعدو على قارب شحن بقرية في جزيرة قشم" جنوبي البلاد

وقالت وكالة أنباء فارس إن عدة مناطق في العاصمة الإيرانية طهران تعرضت لهجمات أمريكية إسرائيلية صباح اليوم.

ومن جهته، أكد التلفزيون الإيراني عودة التيار الكهربائي إلى المناطق المتضررة في شرق طهران بعد انقطاعه إثر إصابة منشأة بشظية.

عمليات الحرس الثوري

أعلن التلفزيون الإيراني إطلاق دفعة من الصواريخ الإيرانية باتجاه الأراضي المحتلة.

وتمكنت قوات الدفاع الجوي للجيش الإيراني من تدمير مسيّرة من طراز "إم كيو 9" في مدينة أصفهان وسط البلاد.

إصابات في صفوف المستوطنين

أعلنت وزارة الصحة التابعة للاحتلال أن 6131 مصابا نقلوا إلى المستشفيات منذ بدء الحرب بينهم 118 مصابا ما زالوا يتلقون العلاج.

وأفادت وسائل إعلام عبرية باحتراق سيارات ووقوع أضرار واسعة بعد سقوط شظايا صاروخ إيراني في بني براك بمنطقة تل أبيب.

وقالت إن شظايا صاروخ عنقودي أُطلق من إيران سقط منطقة بني براك في تل أبيب الكبرى.

ونقلت القناة 12 العبرية بلاغات عن سقوط شظايا صواريخ اعتراضية في مستوطنة "بيت شيمش" غربي القدس.

